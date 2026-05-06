Νέα επιστημονική ανακάλυψη: Γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία 

Από κατολίσθηση προκλήθηκε το μεγα-τσουνάμι που σάρωσε την περιοχή Tracy Arm Fjord στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.
Με το ύψος των κυμάτων να αγγίζει τα 482 μέτρα πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία.
Σύμφωνα με επιστήμονες το τσουνάμι προκλήθηκε από την κατάρρευση βράχου 64 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων – που ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες .
Ο Δρ Χίγκμαν έφτασε στο Tracy Arm Fjord λίγες εβδομάδες μετά το τσουνάμι. Εντόπισε σπασμένα δέντρα και βράχια απογυμνωμένα από χώμα και βλάστηση.
Σύμφωνα με νεότερα ευρήματα το λιώσιμο των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις.
