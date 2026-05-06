Νέα επιστημονική ανακάλυψη: Γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία 

Από κατολίσθηση προκλήθηκε το μεγα-τσουνάμι που σάρωσε την περιοχή Tracy Arm Fjord στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Με το ύψος των κυμάτων να αγγίζει τα 482 μέτρα πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία.

2025 MEGA TSUNAMI IN ALASKA

1,578 ft in fjord is record 2nd largest! pic.twitter.com/SpU8hX9xMX — Sean Hanson (@SeanHans777) May 6, 2026

Σύμφωνα με επιστήμονες το τσουνάμι προκλήθηκε από την κατάρρευση βράχου 64 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων – που ισοδυναμεί με 24 μεγάλες πυραμίδες .

Ο Δρ Χίγκμαν έφτασε στο Tracy Arm Fjord λίγες εβδομάδες μετά το τσουνάμι. Εντόπισε σπασμένα δέντρα και βράχια απογυμνωμένα από χώμα και βλάστηση.

Σύμφωνα με νεότερα ευρήματα το λιώσιμο των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις.

