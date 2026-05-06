Ο 54χρονος εμβολίζει το αμάξι του Νικήτα και τον πυροβολεί 6 φορές – Βίντεο ντοκουμέντο

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Κρήτη.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που ο 54χρονος εμβολίζει με λευκό αμάξι το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα.

Κλωτσούσε το άψυχο κορμί του

Ο 21χρονος βγαίνει έξω και τρέχει να σωθεί, αλλά ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές πισώπλατα. Καταρρέει στην είσοδο ξενοδοχείου. Δεν φτάνει όμως αυτό στον δράση. Έρχεται από πάνω του και κλωτσάει το άψυχο κορμί του.

«Σηκώνει το όπλο ο οδηγός του Peugeot και τον πυροβολεί, ξαναγυρίζει μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει. Τον πυροβόλησε κατευθείαν δεν πρόλαβε καν να διασχίσει το δρόμο (το θύμα)», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.

Συνοδηγός στο αυτοκίνητο ήταν η σύζυγος του 54χρονου, η οποία κατηγορείται για συνέργεια.

Το περιβάλλον του 54χρονου υποστηρίζει ότι το μίσος του για τον νεαρό πυροδοτήθηκε, όταν λίγες ημέρες πριν τα σαράντα του γιου του, τον είδε να σπινιάρει προκλητικά.

Η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μιλώντας νωρίτερα στα τοπικά ΜΜΕ χαρακτήρισε τη δολοφονία του «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

«Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου έναν εφιάλτη, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη συνήγορο, είχαν υποβληθεί δύο μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα.

Η τελευταία μήνυση έγινε τον Μάρτιο

Η τελευταία μήνυση υποβλήθηκε στις 4 Μαρτίου για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο. Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με την κ. Σπανάκη, ο κατηγορούμενος κυνήγησε ξανά τον Νικήτα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια. «Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε. Έτσι σώθηκε προσωρινά», είπε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά την μήνυση ο 54χρονος είχε παραδοθεί αυτοβούλως στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είχαν γίνει και έρευνες στο σπίτι του και είχε κατασχεθεί το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη ρωτήθηκε και για την καθυστέρηση στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. «Δεν θέλω να συνδεθεί σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Δεν συνδέεται με αυτό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στην υπόθεση του τροχαίου είχαν οριστεί πραγματογνώμονες από το Δημόσιο, οι οποίοι εξέτασαν τεχνικά ζητήματα, όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλευρά της οικογένειας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί καθυστέρησε η προανακριτική διαδικασία.

Ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου

Υποστήριξε πως η οικογένεια του Νικήτα ζούσε υπό συνεχή πίεση και υπό καθεστώς φόβου.

«Σε όλο αυτό το διάστημα η οικογένεια βίωνε έναν διωγμό, συνεχείς απειλές, λεκτικές και με κινήσεις και με παρουσίες. Είχαν απευθυνθεί επανειλημμένως στην Αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά», είπε.

Σε ερώτηση αν είχαν υπάρξει επεισόδια έξω από την Αστυνομία, η κ. Σπανάκη απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι ο Νικήτας, οι γονείς και τα αδέλφια του πήγαιναν στις Αρχές για να καταγγείλουν όσα συνέβαιναν. «Και εγώ η ίδια προσωπικά είχα επικοινωνήσει», ανέφερε.

Του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει

Η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια ζούσε διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και απειλής και πρόσθεσε ότι του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να είναι ασφαλής. «Ξέρετε όμως, με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο είπαν ότι κι αν έφευγε, πάλι το παιδί μας δεν θα γλίτωνε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται…», σημείωσε.

