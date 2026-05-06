Χειροπέδες σε 23χρονο που «γκάζωσε» το πατίνι του στη Συγγρού

Συνελήφθη στη Συγγρού οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που έτρεχε με ταχύτητα τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου στην Καλλιθέα το απόγευμα της 5ης Μαΐου, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι τρέχοντας με 72 χλμ/ ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 23χρονος αλλοδαπός είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματος και μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Ο 54χρονος εμβολίζει το αμάξι του Νικήτα και τον πυροβολεί 6 φορές – Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωναν βοσκοτόπια και ελαιόδεντρα ακόμη και… εκτός Ελλάδας – Στο εδώλιο 58 Κρητικοί, «φωτιά» οι διάλογοι

Τέμπη: Αίτημα να αναβαθμιστεί σε κακούργημα το κατηγορητήριο σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή