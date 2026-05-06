Τέμπη: Αίτημα να αναβαθμιστεί σε κακούργημα το κατηγορητήριο σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Αίτημα στον Άρειο Πάγο κατέθεσαν οι οικογένειες της Κλαούντια Λάτα και της Ελπιδας Χούπας που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών να αναβαθμιστεί σε κακούργημα το κατηγορητήριο σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η Τζενίσα Λάτα, αδερφή της Κλαούντιας, και ο Χρήστος Χούπας, πατέρας της Ελπίδας συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μανώλη Βονικάκη, μετέβησαν σήμερα Τετάρτη 06.05.2026 στον Άρειο Πάγο και μετέφεραν στον αρμόδιο αεροπαγίτη ανακριτή το αίτημά τους ο κ. Καραμανλής να διωχθεί και για διατάραξη των συγκοινωνιών.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος τους, Μανώλης Βονικάκης, οι δύο συγγενείς κλήθηκαν «να καταθέσουν υποστηρίζοντας την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, έτσι όπως αποδόθηκε με το κατηγορητήριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατά του Κώστα Καραμανλή».

«Διατράνωσαν αμφότεροι τη στέρεη πεποίθησή μας ότι η ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμανλή δεν μπορεί να περιοριστεί στα στενά όρια της παράβασης καθήκοντος», σημείωσε ο κ. Βονικάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλευρά των οικογενειών επιμένει πως ο πρώην υπουργός «έχει τεράστια ποινική ευθύνη για το βασικό κακούργημα αυτής της υπόθεσης, που είναι η διατάραξη των συγκοινωνιών, το άρθρο 291 και όχι το άρθρο 259, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος για την οποία κληθήκαμε σήμερα να καταθέσουμε», πρόσθεσε.

Να γίνει νέα εξεταστική

Ο Μανώλης Βονικάκης υπογράμμισε πως αναμένουν από το Κοινοβούλιο «τους τριάντα αυτούς βουλευτές, τους οποίους απαιτεί ο νόμος προκειμένου να ενεργοποιηθεί η μήνυση του κυρίου Χούπα, η οποία ασκείται ήδη από το Μάιο του 2025 για το αδίκημα της κακουργηματικής διατάραξης των συγκοινωνιών κατά του Κώστα Καραμανλή. Να έρθουν στο πλευρό μας και επιτέλους να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία εντός του Κοινοβουλίου με τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής».

Επιπλέον, ζήτησε η διαδικασία αυτή να πατήσει πάνω στη «στέρεη νομική σκέψη της μήνυσής μας και όχι στα έωλα κατηγορητήρια, τα οποία εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες καταρτίστηκαν τον περασμένο Μάιο και οδήγησαν στον τραγέλαφο η Εξεταστική Επιτροπή ουσιαστικά να απαλλάξει τον κύριο Καραμανλή».

Ποιος πρέπει να ντρέπεται;

Επέμεινε δε ότι υπάρχει τεκμηρίωση όχι μόνο ενδείξεων ενοχής, αλλά και του ενδεχόμενου δόλου του πρώην υπουργού. «Όταν κουνάς το δάχτυλο μέσα στη Βουλή δεκαπέντε μέρες πριν, σημαίνει ότι ξέρεις και μας εμπαίζεις. Μας κοροϊδεύεις. Αποδέχεσαι ότι μπορεί να επέλθει και παραπλανάς αυτούς τους ανθρώπους».

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κώστα Αχ. Καραμανλή προς τους βουλευτές που έθεταν ζητήματα ασφάλειας, αναρωτήθηκε: «Ποιος πρέπει να ντρέπεται τώρα; Ποιος πρέπει να πάει να κρυφτεί; Και να ζητήσει στη μέση της πλατείας εξιλέωση και να πει “ναι, είμαι δολοφόνος”. Μόνο τότε θα βρουν την κάθαρση και θα βρουν γιατρειά αυτές οι ψυχές. Στη μέση της πλατείας να βγει και να πει “είμαι δολοφόνος”».

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία στην Κρήτη: Η σύντροφος του 21χρονου θύματος είδε σε live μετάδοση τη φονική επίθεση

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση ζητά ο Global Sumud Flotilla για τους ακτιβιστές Τιάγκο Άβιλα και Σαΐφ Αμπουκέσεκ