ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 16:21
Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλλαν οι γιατροί τόσο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο και στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε το 21 μηνών κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι, αλλά δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την 2η ΥΠΕ το παιδί έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας στην αγκαλιά της μητέρας του λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης (05-05) με την ενημέρωση ότι πνίγηκε μετά από κατάποση τσουρεκιού.

Το προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφάρμοσε όλα τα σχετικά πρωτόκολλα, ωστόσο μόλις επιδεινώθηκε η κατάσταση του παιδιού, το οποίο εμφάνισε προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή, οργανώθηκε η διακομιδή του συνοδεία γιατρού στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι και το διασωλήνωσαν, ωστόσο μετά από 70 λεπτά προσπαθειών, ανακοίνωσαν τον θάνατό του.

Όπως σημειώνει η ΥΠΕ, τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιορίσει η ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία του Πειραιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ για το τραγικό περιστατικό

«Την 05/05/2026 και περί ώρα 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα,
κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο
πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι).
Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο
πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και
συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας
προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.
Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα
διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε
αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».
Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου
καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)
και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών
(Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς
δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.
Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την
αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».

