search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 10:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Λουτράκι: 14χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταβέρνα, τον έσωσε νοσηλεύτρια που ήταν στο μαγαζί

Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί ένα οικογενειακό γεύμα σε εφιάλτη στο Λουτράκι, όταν ένα 14χρονο παιδί πήγε να πνιγεί μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Μία νοσηλευτήρια που καθόταν κοντά του, του έσωσε τη ζωή.

Ο νεαρός μαθητής ήταν μαζί με τους γονείς του και τα έξι αδέρφια του σε παραλιακή ταβέρνα στο Λουτράκι, όταν κατά τη διάρκεια του φαγητού, άρχισε να πνίγεται.

Ένα κομμάτι τροφής έφραξε τους αεραγωγούς του παιδιού, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του να αντιλαμβάνονται ότι αδυνατούσε να αναπνεύσει. «Το παιδί μόλις ήρθαμε έφαγε την πρώτη μπουκιά, του φράκαρε στο στόμα και εκεί έγινε ο πνιγμός», είπε ο πατέρας του 14χρονου.

Ο πατέρας του 14χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα που έζησε, αλλά και τη σωτήρια παρέμβαση μίας νοσηλεύτριας, που καθόταν λίγα τραπέζια πιο πέρα, στο ίδιο μαγαζί.

«Προσπαθούσα να βοηθήσω το παιδί, αλλά φωνάξαμε την κυρία και ήρθε γρήγορα. Ήταν τέσσερα τραπέζια μακριά και ήρθε και έκανε τη λαβή που έκανε και το έσωσε το παιδί».

Διαβάστε επίσης:

Καβάλα: Πώς έγινε το τροχαίο με το νεκρό 3χρονο κοριτσάκι – Τα νεότερα για την κατάσταση της μητέρας και του 8χρονου

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα

Νέος Κόσμος: Αστυνομικό «μπλόκο» στο «έθιμο» της Ανάστασης με μολότοφ, τρεις συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Προεδρικές εκλογές εν μέσω τεράστιας πολιτικής κρίσης και βία συμμοριών

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδι στον χρόνο μέσα από vintage παιχνίδια – Το (ακριβό) χόμπι της νοσταλγίας (photos)

ΣΙΝΕΜΑ

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Στα …κλουβιά ο Τραμπ – Πήγε σε αγώνα UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν (Video/Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Deep Purple: Η ξεχωριστή συνάντηση με τη hard ροκ πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – «Είσαι ο θεός μου» (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΚΟΣΜΟΣ

«Ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Χωρίς συμφωνία αποχώρησε ο Ντι Βανς, για «παράλογες απαιτήσεις» κάνει λόγο η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3