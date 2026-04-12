Καβάλα: Πώς έγινε το τροχαίο με το νεκρό 3χρονο κοριτσάκι – Τα νεότερα για την κατάσταση της μητέρας και του 8χρονου

Τραγωδία με ένα νεκρό κοριτσάκι, μόλις τριών ετών, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/4) στην Εθνική Οδό Καβάλας– Σερρών, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί στο ύψος του Παλαιοχωρίου.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν σε απεγκλωβισμούς.

Δυστυχώς, το 3χρονο παιδί έχασε ακαριαία την ζωή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν, ήταν μάταιο.

Στο νοσοκομείο ένα 8χρονο παιδί και η μητέρα

Τραυματισμένοι ανασύρθηκαν η μητέρα και άλλο ένα παιδί, ηλικίας 8 ετών. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και το 8χρονο αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, αφού φέρει τραύματα στο κεφάλι και την σπονδυλική στήλη, και πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι το 3χρονο κοριτσάκι που έχασε τη ζωή του φέρεται να καθόταν στην αγκαλιά της μητέρας, στη θέση του συνοδηγού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται από τις αρχές.

Τα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική – Η γραμμή 4 του μετρό, οι νέοι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά και οι αναπλάσεις

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα

Νέος Κόσμος: Αστυνομικό «μπλόκο» στο «έθιμο» της Ανάστασης με μολότοφ, τρεις συλλήψεις