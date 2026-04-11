Τραγωδία στην Καβάλα: Στη θέση του συνοδηγού με τη μητέρα του καθόταν το 3 ετών παιδάκι

Στη θέση του συνοδηγού μαζί με τη μητέρα του καθόταν το 3 ετών παιδάκι, που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα.

Το αμάξι στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με ταξί το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Αντιφιλίππων–Παλαιοχωρίο.

Η μητέρα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Καβάλας. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας (10 ετών) διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη.

Ο πατέρας σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

