Στυγερή δολοφονία ο θάνατος του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη: Πολτοποίησαν το κεφάλι του

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του 64χρονου που βρέθηκε σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. ο θάνατος του επήλθε ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου με το κεφάλι του να έχει πολτοποιηθεί από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Ο δράστης ή οι δράστες του επιτέθηκαν στο σπίτι του και έπειτα μετέφεραν τη σορο του στο ρέμα προκειμένου να την κρύψουν. Στο χώρο καθώς και στη διαδρομή προς το ρέμα εντοπίστηκαν κομμάτια κρανίου και εγκεφαλικά υγρά.

Στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα ίχνη τους οι αστυνομικοί ελέγχουν τις κάμερες από τα γειτονικά σπίτια.

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με αυτοκίνητο

Στράβωσε το έθιμο: Μπότης στην Κέρκυρα προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας

Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)