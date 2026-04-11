Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με αυτοκίνητο

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου ένα 3χρονο παιδάκι σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, το τροχαίο στην Καβάλα έγινε αμέσως μετά το Παλαιοχώρι και πριν τη Νικήσιανη, όταν συγκρούστηκαν μετωπικά ταξί με ΙΧ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν και ακόμη δύο τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Fuel Pass: Απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά SMS για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς – Πώς να μην «την πατήσετε»

Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις (photos/video)

Θεσσαλονίκη: Άντρας βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία











