ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:23
05.04.2026 18:28

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με 4μελη οικογένεια σε τζιπ – Αναποδογύρισε το όχημα, απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο όπου από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, συνέβη στη Πάτρα. Τζιπ στο οποίο μετέβαινε 4μελης οικογένεια – το ζευγάρι και δύο μικρά κορίτσια – ανετράπη καθώς ανέβαινε την οδό Βορείου Ηπείρου, γύρω στις 5 το απόγευμα.

Το τροχαίο συνέβη καθώς η οδηγός ενός μπλε skoda παραβίασε στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε “κάθετα” την Βορείου Ηπείρου και τίναξε το τζιπ στον αέρα. Το τετρακίνητο ανετράπη αφού πρώτα έπεσε σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα σύμφωνα με το tempo24.

Τα 4 μέλη της οικογένειας εγκλωβίστηκαν στο όχημα, με την πυροσβεστική να φτάνει έγκαιρα και να απεγκλωβίζει την οικογένεια. Για καλή τους τύχη, όλοι τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς φορούσαν ζώνες.

Η μητέρα και τα δύο κοριτσάκι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ωστόσο για τις πρώτες βοήθειες.

