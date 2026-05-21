«Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος» διακήρυξε από το βήμα της Ολομέλειας ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, κατά την τοποθέτησή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την οποία οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – ΝεΑρ ζητούν σύσταση Προανακριτικής.

Ο πρώην υπουργός υπερασπιζόμενος τον εαυτό του υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής καθώς δεν στοιχειοθετείται καμία ποινική ευθύνη. Αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του για την αδυναμία των δύο προτάσεων και ποινικά και πολιτικά, κατηγόρησε τη αντιπολίτευση για «πολιτική εργαλειοποίηση» και «ιδιότυπη αντιπολιτευτική πλειοδοσία».

Σημείωσε μεταξύ άλλων πως από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στις προτάσεις παραπομπής, δεν προκύπτει η «παραμικρή υπόνοια οικονομικής βλάβης» και πως όλες αφορούν σε πραγματικούς αγρότεςκαι κτηνοτρόφους, με πραγματικούς αγρούς και ζώα. Επιπλέον, είπε, αφορούν «σε ειλικρινείς προσπάθειες επίλυσης τυπικών και γραφειοκρατικών κωλυμάτων ή/και προδήλων σφαλμάτων, πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας».

Άφησε αιχμές και ερωτηματικά για το γεγονός ότι αν και η έμμεση αναφορά του ονόματός του ήταν γνωστή, αφού η δικογραφία σχηματίστηκε το 2023 βασιζόμενη στις νόμιμες τηλεφωνικές επισυνδέσεις του 2021, «παρά ταύτα, η δικογραφία δεν διαβιβάστηκε τότε αμελλητί στη Βουλή». Ενώ «και όταν διαβιβάστηκε η πρώτη δικογραφία τον Ιούνιο του 2025, που αφορούσε επίσης στην χρονική περίοδο της δικής μου θητείας, με τις ίδιες τηλεφωνικές επισυνδέσεις, και πάλι δεν εμπεριείχε το όνομα μου στους προς διερεύνηση Υπουργούς». ‘Άρα, είπε, «είτε από τις συνομιλίες ουδεμία ευθύνη Υπουργού προέκυπτε, οπότε η δικογραφία δεν έπρεπε καν να διαβιβαστεί, είτε η πενταετής καθυστέρηση εμβάλλει σε σοβαρές πολιτικές σκέψεις…».

Απέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης αφενός ότι οι συνομιλίες συνεργατών του με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν χώρα εν γνώσει ή καθ’ υπόδειξίν του, και αφετέρου ότι οδήγησαν στη χορήγηση ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου του οργανισμού.

Όσον αφορά το ποινικό σκέλος των προτάσεων μίλησε για αδυναμίες όσον αφορά την στοιχειοθέτηση του αδικήματος της απιστίας καθώς «τόσο η αναφορά των Ελλήνων εντεταλμένων Εισαγγελέων, όσο και οι προτάσεις των κομμάτων, αντιγράφοντας η μία την άλλη, αποφεύγουν συστηματικά:

τον ακριβή προσδιορισμό , ή έστω την απλή διαπίστωση, της επί μέρους ζημίας κάθε πράξης

, ή έστω την απλή διαπίστωση, της την απόδειξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ των ενεργειών συνεργατών μου και οιασδήποτε ζημίας

Κι αυτό διότι, όπως είπε, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προκύπτει καμία ζημία στην περιουσία οιουδήποτε κοινοτικού ή κρατικού φορέα. Αντιθέτως, σημείωσε, από τη δικογραφία πέραν πάσης αμφιβολίας δεν προκύπτει καμία δική του συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, και καμία παράνομη πράξη των συνεργατών του.

Σημείωσε ότι ο ίδιος ήταν μεταξύ εκείνων που προσπάθησαν με τους συνεργάτες του να περιορίσουν τις διαχρονικές παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να προστατέψουν τους έντιμους αγρότες και το κοινοτικό ταμείο και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν έστω και την ύστατη ώρα τις προτάσεις τους και να αναγνωρίσουν ότι ο ίδιος ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

