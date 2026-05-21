Η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η χώρα μας ήταν κατά το 2025 η 3η ακριβότερη στις ονομαστικές τιμές του ρεύματος και πρωταθλήτρια στην ακρίβεια του ρεύματος με βάση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Τα στοιχεία, που καταδεικνύουν το δυστοπικό περιβάλλον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επεξεργάστηκε το The Green Tank αναλύοντας τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα κατά τη διετία 2024-2025, από την εισαγωγή των χρωματιστών τιμολογίων έως και τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ και της Eurostat και καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2024 έως και τον Δεκέμβριο του 2025.

Και το πιο δυστοπικό είναι το στοιχείο που αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είναι 1η στην ακρίβεια του ρεύματος στη λιανική αγορά με βάση την αγοραστική δύναμη των πολιτών, δεδομένο που αντικατοπτρίζει καλύτερα το πραγματικό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού αυτό συγκρίνεται με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών σε κάθε χώρα.

Η έρευνα με τίτλο «Τάσεις στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού της Ελλάδας» καταλήγει σε πέντε κρίσιμα συμπεράσματα που περιγράφουν την ανάπτυξη μιας αγοράς ηλεκτρισμού με εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα που γιγαντώνουν την ακρίβεια και οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερα ποσοστά τον αριθμό των πολιτών που βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια.

Γιατί η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια

Σύμφωνα με την ανάλυση του The Green Tank, που επαναλαμβάνουμε βασίζεται στα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ και της Eurostat, τα 5 δυστοπικά συμπεράσματα από την ανάλυση της λιανικής αγοράς ενέργειας είναι τα εξής:

1] Η Ελλάδα συγκαταλέγεται διαχρονικά ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ-27 στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2025 ήταν η ακριβότερη χώρα με βάση την αγοραστική δύναμη και η 3η ακριβότερη σε ονομαστικές τιμές.

2] Η λιανική αγορά χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή συγκέντρωση, με έναν κυρίαρχο πάροχο που διατηρεί σταθερά περίπου το 70% των οικιακών μετρητών.

3] Οι τιμές της λιανικής εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση με τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, οι οποίες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτό αέριο.

4] Το δεύτερο μισό του 2025 διευρύνθηκε σημαντικά η διαφορά μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους προμηθευτές και το αυξημένο κόστος για τους καταναλωτές.

5] Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διετία 2024-2025 είχαν περιορισμένη επιτυχία ως προς τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Τι δείχνει η ανάλυση των χρωματιστών τιμολογίων

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία από την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση με την επιλογή τους όσον αφορά τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το The Green Tank προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1] Τα πράσινα τιμολόγια ήταν κατά μέσο όρο 13.3% ακριβότερα από τα μπλε και 27.3% από τα κίτρινα τα οποία ήταν η φθηνότερη επιλογή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της διετίας.

2] Αν όλοι οι καταναλωτές με πράσινα τιμολόγια επέλεγαν κάθε μήνα το φθηνότερο κίτρινο τιμολόγιο, θα μείωναν αθροιστικά για τη διετία 2024-2025, τις δαπάνες τους για ηλεκτρική ενέργεια κατά € 1.23 δισεκ.

3] Παρά το υψηλότερο κόστος τους, τα πράσινα τιμολόγια διατηρούν το υψηλότερο μερίδιο των οικιακών μετρητών (58% στο τέλος του 2025), αν και η τάση είναι πτωτική.

4] Οι καταναλωτές που εγκαταλείπουν τα πράσινα τιμολόγια προτιμούν, αντί των φθηνότερων κίτρινων, τα ακριβότερα μπλε, με αποτέλεσμα το μερίδιο των μπλε σχεδόν να τετραπλασιαστεί μεταξύ Αυγούστου 2024 (7.7%) και Δεκεμβρίου 2025 (27.8%).

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της χρήσης ορυκτού αερίου και την ταχύτερη ανάπτυξη αποθήκευσης και ΑΠΕ, την εντατικοποίηση των ελέγχων στη λειτουργία της λιανικής αγοράς, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών διζωνικών και δυναμικών τιμολογίων, την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, καθώς και μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών.

Η ανάλυση του The Green Tank

