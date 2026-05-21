Μέση Ανατολή: Η Τεχεράνη ζητά παράταση χρόνου για διαπραγματεύσεις – Χαμενεΐ: Το ουράνιο θα μείνει στο Ιράν

Το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ μέσω πακιστανών αξιωματούχων, να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να αξιολογηθεί η νέα πρόταση των Αμερικανών.

Την είδηση μετέφερε το Al Jazeera επικαλούμενο μια πακιστανική πηγή.

Η κίνηση του Ιράν έρχεται ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες που θέλουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσπαθεί να πείσει με κάθε τρόπο τον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν, με την δικαιολογία ότι προσπαθεί η Τεχεράνη να κερδίσει χρόνο.

Η πηγή από το Πακιστάν δήλωσε στο Al Jazeera ότι «ο αρχηγός του στρατού βρίσκεται ακόμα στο Πακιστάν και η επίσκεψή του στο Ιράν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών».

Ο Χαμενεϊ διέταξε να μείνει στο Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι κοντά το να συμφωνήσει σε όλα τα σημεία με τις ΗΠΑ, εκτός από ένα που είναι και «κόκκινη γραμμή»: το εμπλουτισμένο ουράνιο, για το οποίο δεν κάνει πίσω.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, διέταξε ότι το ουράνιο κοντά σε βαθμό εμπλουτισμού κατάλληλο για πυρηνικά, «να παραμείνει στο Ιράν».

«Η οδηγία του Ανώτατου Ηγέτη αντικατοπτρίζει τη συναίνεση που υπάρχει στο ιρανικό κατεστημένο, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Υπήρξε έντονη φημολογία πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στη Ρωσία, ωστόσο ο Ανώτατος ηγέτης της χώρας «παγώνει» αυτό το σενάριο.

Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το έγγραφο των ΗΠΑ ασχολείται με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου με συγκεκριμένα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η αναμενόμενη άφιξη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη είχε ως στόχο να μειώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, και να οδηγήσει τις πλευρές προς μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αποδοχή ενός μνημονίου κατανόησης.

Χθες, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λεπτομέρειες για μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ σχετικά με το Ιράν.

Τα δημοσιεύματα περιέγραφαν έντονα διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των δύο ηγετών: Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η απόφαση του Τραμπ να περιμένει ήταν λάθος, ενώ ο πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν πείστηκε ιδιαίτερα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου, και του είπε «ξεκάθαρα» ότι θέλει διπλωματική λύση πριν από οποιαδήποτε επιθετική κίνηση και γι’ αυτό αποφάσισε να δώσει λίγες ημέρες ακόμη περιθώριο στην Τεχεράνη.

