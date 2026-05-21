Μέση Ανατολή: Πανωλεθρία για τις ΗΠΑ – Έχασαν ως σήμερα περίπου 40 αεροσκάφη

Μαχητικά, ελικόπτερα, αεροπλάνα – ραντάρ, drones: αυτός είναι ο απολογισμός των απωλειών σε αεροσκάφη των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα.

F-15

Έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου κατέγραψε τον θλιβερό απολογισμό, αναφέροντας ότι συνολικά 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης μέχρι σήμερα, ενώ μόνο από «φίλια πυρά» χάθηκαν τρία μαχητικά αεροσκάφη συνολικής αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων.

MQ-9 Reaper

Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι 32 αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ανάμεσά τους 24 drones MQ-9 Reaper, τα οποία κοστολογούνται περίπου 30 εκατ. δολάρια το καθένα. Επίσης, στις απώλειες περιλαμβάνονται τέσσερα μαχητικά F-15E Strike Eagle. Τα τρία εξ αυτών καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ σε περιστατικό λανθασμένης αναγνώρισης στόχου την 1η Μαρτίου, ενώ ένα ακόμη καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις στις 3 Απριλίου.

MC-130J Commando II

Η κατάρριψη εκείνη οδήγησε σε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης των δύο μελών του πληρώματος, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ». Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο αεροσκάφη MC-130J Commando II, ειδικά διαμορφωμένα για μυστικές αποστολές, καταστράφηκαν επί ιρανικού εδάφους όταν κρίθηκε αδύνατη η απογείωσή τους.

HH-60W Jolly Green II

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος υποστήριξης A-10 Warthog καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, ενώ ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II υπέστη ζημιές από πυρά ελαφρού οπλισμού κατά τη διάρκεια αποστολής έρευνας και διάσωσης. Μάλιστα, πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο και για την απώλεια τεσσάρων ελικοπτέρων ειδικών επιχειρήσεων Little Bird, τα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στην επίσημη καταγραφή του Κογκρέσου.

A-10 Warthog

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι δέκα αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». Έξι από αυτά βρίσκονταν στο έδαφος της βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία όταν σημειώθηκε ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones. Μεταξύ των αεροσκαφών που επλήγησαν ήταν και ένα E-3 Sentry AWACS, από τα πλέον πολύτιμα αεροσκάφη επιτήρησης της αμερικανικής αεροπορίας, το οποίο φέρεται να βρισκόταν σε αφύλακτο σημείο της βάσης.

E-3 Sentry AWACS

Επιπλέον, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο Ιράκ στις 12 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και τα έξι μέλη του πληρώματος. Όσον αφορά, δε, στο κόστος της επιχείρησης «Επική Οργή», είναι κι αυτό… επικό καθώς έχει φθάσει τα 29 δισ. δολάρια, σύμφωνα με κατάθεση αξιωματούχου του Πενταγώνου στο Κογκρέσο στις 12 Μαΐου. Τα περισσότερα ποσά αφορούν την αντικατάσταση πυρομαχικών, την αποκατάσταση ζημιών σε εξοπλισμό και τη διατήρηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

KC-135

