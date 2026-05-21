search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 09:11

Δημήτρης Καταλειφός: Μένω στο ενοίκιο, ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος

21.05.2026 09:11
kataleifos_ndp

Ο Δημήτρης Καταλειφός έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στην καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής. Ο καταξιωμένος Έλληνας ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ υπογραμμίζοντας ότι δεν καβάλησε ποτέ το «καλάμι». Παράλληλα, σημείωσε ότι ζει στο ενοίκιο και πώς από την υποκριτική δεν έγινε ούτε διάσημος ούτε πλούσιος.

«Μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό να μην είναι κάποιος σεμνός. Για ποιον λόγο να καβαλήσει το καλάμι; Πάντα θεωρούσα πως οτιδήποτε κι αν πετύχεις στον επαγγελματικό σου τομέα, αυτό δεν σε κάνει να καμαρώνεις ως άνθρωπος. Υπάρχει βέβαια η ικανοποίηση. Αλλά δεν καταλαβαίνω εκείνους που έχουν ένα ύφος εβδομήντα καρδιναλίων. Μου φαίνεται απλώς γελοίο», δήλωσε ο Δημήτρης Καταλειφός.

«Είναι τόσο υψηλό πράγμα η τέχνη που όταν την ασκείς, πρέπει να είσαι χαμηλότερος. Κι αυτό το λέω όχι με σεμνότητα, αλλά με πλήρη συναίσθηση. Εδώ ένας Καβάφης, που είναι ο μεγαλύτερος ποιητής του κόσμου, έλεγε “εγώ απλώς υπηρέτησα την τέχνη μου”», πρόσθεσε.

«Μένω στο ενοίκιο εδώ στο Παγκράτι, δεν έχω αυτοκίνητο, ούτε εξοχικό. Υπό μία έννοια δεν ανταποκρίθηκα στα στοιχεία που καθορίζουν τη λέξη “επιτυχία”. Ούτε διάσημος έγινα ούτε πλούσιος. Είπα πολλά “όχι”. Αυτό που με καθοδηγούσε ήταν η πραγματική αγάπη μου για την ίδια την τέχνη και το καλό μου γούστο. Δεν το έχω κάνει ποτέ στα 51 χρόνια που δουλεύω, να πω “έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι. Πάμε εκεί να βγάλουμε κάνα φράγκο”. Αλλά επειδή δεν είναι καλό να έχουμε έπαρση ούτε οίηση, δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή. Μπορεί κάποια στιγμή να έχω τόση ανάγκη από χρήματα, λόγω κάποιου θέματος υγείας ενδεχομένως, και να μου συμβεί αυτό», ανέφερε στη συνέχεια ο Δημήτρης Καταλειφός.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Μακεδόνας για Μαρινέλλα: «Ήταν μάνα και δασκάλα – Νοιαζόταν για τους πάντες»

Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η πρώτη ανάρτηση μετά τη Eurovision

Σειρά ατυχών γεγονότων για τον Κάρολο: «Ανακηρύχθηκε νεκρός» από ραδιοφωνικό σταθμό ενώ τον κουτσούλησε γλάρος στην Ιρλανδία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou_mylonakis_new
MEDIA

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

forologikes dilwseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

mitsotak new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα Στενά του Ορμούζ»

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρία Καρυστιανού: Ζωντανές συνδέσεις και πρόσωπο έκπληξη στη διακήρυξη του νέου κόμματος από Θεσσαλονίκη 

YROMANE
LIFESTYLE

Υρώ Μανέ: Δεν έχω επαφές με κανέναν απ’ όσους έχω δουλέψει – Από τα «σύννεφα» πέφτεις κυρίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

aftokinito_kinito_2005_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κινητό στο αυτοκίνητο: Εάν το έχω σε βάση και το χρησιμοποιώ κινδυνεύω με πρόστιμο;

thanasis avgerinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Θανάσης Αυγερινός υιοθετεί υβριστική ανάρτηση κατά Μητσοτάκη: «Το σωστό να λέγεται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:32
messaropoulou_mylonakis_new
MEDIA

Τίνα Μεσσαροπούλου: Συγκίνηση για τις ευχές από την Τσιμτσιλή (Video)

forologikes dilwseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις από τους κωδικούς φιλοξενίας και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις

mitsotak new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στους Financial Times: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα Στενά του Ορμούζ»

1 / 3