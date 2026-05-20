Σειρά ατυχών γεγονότων για τον Κάρολο: «Ανακηρύχθηκε νεκρός» από ραδιοφωνικό σταθμό ενώ τον κουτσούλησε γλάρος στην Ιρλανδία (Video)

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης σειράς γεγονότων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία αυτή την εβδομάδα — ξεκινώντας με έναν βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό που ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατό του και καταλήγοντας με τον μονάρχη να δέχεται τις κουτσουλιές ενός γλάρου κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης.

Η παράξενη αλληλουχία γεγονότων ξεκίνησε την Τρίτη όταν ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Radio Caroline μετέδωσε κατά λάθος μια ανακοίνωση που ισχυριζόταν ότι ο βασιλιάς είχε πεθάνει, διακόπτοντας απότομα το κανονικό πρόγραμμα πριν παίξει το “God Save the King” και σωπαίνοντας για περίπου 15 λεπτά, ανέφερε η Mirror.

Ο σταθμός αργότερα ζήτησε συγγνώμη, αποδίδοντας το περιστατικό σε ένα “σφάλμα υπολογιστή” που ενεργοποίησε κατά λάθος την επίσημη διαδικασία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα “Death of a Monarch” — ένα πρωτόκολλο που οι βρετανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί διατηρούν προετοιμασμένοι για τον θάνατο ενός μονάρχη.

Σε δήλωσή του, ο διευθυντής του σταθμού, Peter Moore, δήλωσε ότι το σύστημα είχε «ενεργοποιηθεί κατά λάθος», οδηγώντας στην εσφαλμένη ανακοίνωση ότι «η Αυτού Βασιλιάς απεβίωσε».

«Το Radio Caroline σίγησε στη συνέχεια, όπως ήταν απαραίτητο, γεγονός που μας ειδοποίησε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα», δήλωσε ο Moore.

Ο σταθμός ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον βασιλιά όσο και από τους ακροατές «για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε».

Η ψευδής αναφορά διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, σοκάροντας τους ακροατές πριν προκύψει η διευκρίνιση ότι ο βασιλιάς ήταν εν ζωή — και στην πραγματικότητα συνέχιζε τις δραστηριότητές του στην Ιρλανδία.

Εκστρατεία στην Ιρλανδία

Ο Κάρολος, 77 ετών, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για μια άγνωστη μορφή καρκίνου, πέρασε την Τρίτη και την Τετάρτη περιοδεύοντας στο Μπέλφαστ και τη Βόρεια Ιρλανδία μαζί με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλαίσιο μιας επίσημης επίσκεψης που επικεντρώθηκε στον πολιτισμό, τις πρωτοβουλίες νέων και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

On a visit to Belfast, King Charles III and Queen Camilla joined in with traditional Irish musicians when they beat bodhrans, a type of drum, and the monarch requested a hip-hop lesson https://t.co/0nmo14OSuQ pic.twitter.com/GaerVycoWC May 19, 2026

Κατά τη διάρκεια μιας στάσης στην αποβάθρα Thompson του Μπέλφαστ,ο Κάρολος και η Καμίλα ενώθηκαν με παραδοσιακούς Ιρλανδούς μουσικούς παίζοντας το bodhran, ένα παραδοσιακό ιρλανδικό τύμπανο.

King Charles certainly kept those moves hidden! pic.twitter.com/5EMFnu5DqB — The Sun (@TheSun) May 20, 2026

Το βασιλικό ζεύγος παρακολούθησε επίσης μια παράσταση χιπ χοπ από ντόπιους μαθητές, με έναν από αυτούς αργότερα να αστειεύεται ότι ο βασιλιάς είχε ζητήσει ένα «βασιλικό μάθημα χιπ χοπ».

«Θέλει να του μάθουμε πώς να κάνει χιπ χοπ», δήλωσε.

Ο Κάρολος και η Καμίλα αργότερα συναντήθηκαν με νέους μουσικούς, χορευτές και εκπροσώπους της κοινότητας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ η Καμίλα επισκέφθηκε ξεχωριστά ένα δημοτικό σχολείο στο Μπέλφαστ, γνωστό για την πολιτιστική του ποικιλομορφία, όπου οι μαθητές μιλούν 47 γλώσσες μεταξύ τους.

Ένα ακόμη απρόοπτο

Ενώ χαιρετούσε πλήθη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Νιούκαστλ στη Βόρεια Ιρλανδία, ένας γλάρος που πετούσε από πάνω κουτσούλησε το σακάκι του βασιλιά, με τα «σκάγια» να παίρνουν και αρκετά μέλη του Τύπου.

There was an unfortunate incident with a seagull in Newcastle, Co Down, this morning but King Charles shrugged it off, joking with the crowds ‘at least it didn’t land on my head!’

Huge numbers turned out to see HM as he visited a community cinema and food bank. pic.twitter.com/PlrgqsHRnR — Rebecca English (@RE_DailyMail) May 20, 2026

«Ευτυχώς δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου», αστειεύτηκε αργότερα ο Κάρολος, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το περιστατικό θεωρήθηκε στην πραγματικότητα τύχη.

«Το να σε κουτσουλήσει γλάρος, υποτίθεται ότι είναι καλή τύχη», είπε η Ιρέν Μάρτινγκ μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά.

Ο μονάρχης είχε εμφανιστεί νωρίτερα να σχολιάζει το περιστατικό ενώ πήγαινε προς ένα ντουλάπι τροφίμων, όπου αστειευόμενος πήρε ένα ρολό χαρτιού υγείας και σχολίασε: «Πολύ σημαντικό».

Η επίσκεψη είχε και πολιτική σημασία.

Η Ιρλανδή πρόεδρος Κάθριν Κόνολι επιβεβαίωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Κάρολος είχε αποδεχτεί πρόσκληση να επισκεφθεί την Ιρλανδία τον επόμενο χρόνο, η οποία θα σηματοδοτούσε τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στην Ιρλανδία από την ιρλανδική ανεξαρτησία το 1921.

Η αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ πραγματοποίησε την πρώτη τέτοια ιστορική επίσκεψη το 2011.

