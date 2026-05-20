Ρήγμα στις σχέσεις με το Ισραήλ: Διάβημα από την Αθήνα για την χυδαιότητα του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ σε μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Διάβημα διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ πραγματοποίησε η Αθήνα, μετά τη χυδαία συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Μπεν Γκβιρ απέναντι στα μέλη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα».

Σάλος έχει προκληθεί με το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς, με τη μεταχείρισή τους να πυροδοτεί διεθνή καταδίκη. Ακόμη και από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία πρώτη φορά αντιδρά σε τέτοιο βαθμό, παρά τη μετριοπαθή έως απαθή στάση της μέχρι τώρα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό.

Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Οργή Μελόνι για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla – Απαιτεί συγνώμη από το Ισραήλ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι διαμαρτυρήθηκαν, με κοινή γραπτή τους δήλωση, για την μεταχείριση μελών της Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, στην δήλωσή του υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα για να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων, Ιταλών πολιτών.

Η Ιταλία απαιτεί, παράλληλα, να ζητηθεί συγγνώμη για την μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι πολίτες αυτοί και για το ότι αγνοήθηκαν παντελώς τα σαφή αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Εξωτερικών θα καλέσει άμεσα τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ρώμη, με στόχο να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

«Ηθική εξαχρείωση»

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταδίκασε σήμερα τις σκηνές του βίντεο που δημοσίευσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα δεμένους πισθάγκωνα.

«Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστηρίων και ταπείνωσης που ενορχηστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή υπουργό (Ιταμάρ) Μπεν-Γκβιρ (…) αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Το χυδαίο περιστατικό

Το προκλητικό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται στρατιώτες να κακομεταχειρίζονται τους ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία, που αναχαιτίστηκε στα ανοιχτά της Κύπρου, ανέβασε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Το βίντεο ανοίγει με μία ακτιβίστρια να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Στρατιώτης την αναγκάζει να πέσει στα γόνατα και στη συνέχεια την σέρνουν.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



May 20, 2026

Σε άλλο πλάνο φαίνονται οι 430 ακτιβιστές γονατιστοί με τα χέρια δεμένα. Ο Μπεν-Γκβιρ φαίνεται να κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία και να φωνάζει ειρωνικά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ».

Σε άλλο πλάνο οι ακτιβιστές φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου, ενώ παίζει ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

BREAKING: Humanitarian activists from the GLOBAL SUMOOD FLOTILLA are being ZIP-TIED and ABUSED while being forced to listen to ISRAEL's national anthem, "Hatikvah", in Ashdod port.

Ο ακροδεξιός υπουργός έδωσε τίτλο στο βίντεο «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Έτσι συμπεριφερόμαστε σε όσους στηρίζουν την τρομοκρατία».

Άδειασμα από Νετανιάχου

Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε σήμερα τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε ο τελευταίος με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Έξαλλος ο Σάαρ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε με σφοδρότητα τον συνάδελφό του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο που ανήρτησε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας».

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה.

הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים – מחיילי צה״ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים.

לא, אתה לא הפנים של ישראל. https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Οι ακτιβιστές κρατούνται στο λιμάνι της Ασντόντ, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι ο τελευταίος στολίσκος των ακτιβιστών που στόχευε στη διάσπαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας «έφτασε στο τέλος του», με τους ακτιβιστές να μεταφέρονται στο Ισραήλ.

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι, είναι μεταξύ των 400 και πλέον ακτιβιστών που επέβαιναν στον στολίσκο που απέπλευσε από την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα.

Το Ισραήλ αποκάλεσε τον στολίσκο ως «ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων στην υπηρεσία της Χαμάς».

