ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 19:56
20.05.2026 19:03

ΗΠΑ: Ποινική δίωξη κατά του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης της Ουάσινγκτον κατά της κομμουνιστικής κυβέρνησης του νησιού της Καραϊβικής.

Την 24η Φεβρουαρίου 1996, η πολεμική αεροπορία της Κούβας κατέρριψε δύο αεροσκάφη που ανήκαν σε οργάνωση αντικαστρικών με έδρα το Μαϊάμι, γνωστή ως Brothers to the Rescue, καθώς πέταγαν στα ανοικτά των κουβανικών ακτών.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αβάνα, τα Τσέσνα είχαν εισέλθει στον κουβανικό εναέριο χώρο. Αντίθετα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) είχε κρίνει πως βρίσκονται πάνω από διεθνή ύδατα. Τρεις από τους νεκρούς ήταν αμερικανοί υπήκοοι.

Διάφοροι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν απαιτήσει να δικαστεί ο Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Axios, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου τον κατηγορούν πως διέταξε προσωπικά την κατάρριψη, ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις, πανηγύρισε σχολιάζοντας μέσω X πως η άσκηση δίωξης εκκρεμούσε «εδώ και πολύ καιρό».

Το κατηγορητήριο έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές του Κάστρο βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο εκλιπών αδελφός του Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Η πίεση στην Κούβα άρχισε να αυξάνεται τον Ιανουάριο, αφότου ο στρατός των ΗΠΑ απομάκρυνε τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία και τον μετέφερε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά. Η Βενεζουέλα ήταν βασικός εταίρος της Κούβας πριν από την επιχείρηση.

Ο Ραούλ Κάστρο παραιτήθηκε επίσημα από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας το 2021, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στη χώρα. Ο εγγονός του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, γνωστός ως «Ραουλίτο», θεωρείται εκπρόσωπος του 94χρονου αλλά και βασικό σημείο επαφής μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας.

 «Oι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν ένα κράτος παρία που υποθάλπει εχθρικό ξένο στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική πατρίδα» και ότι η Ουάσινγκτον δεν θα ηρεμήσει ωσότου ο λαός της Κούβας αποκτήσει ελευθερία.

