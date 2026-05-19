Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία στις ΗΠΑ δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αυθεντικό «κομμάτι» από το Άγαλμα της Ελευθερίας, μέσα από μια περιορισμένη συλλεκτική έκδοση.

Η εταιρεία πολύτιμων μετάλλων Alchemist Mint, με έδρα το Rhode Island, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του συλλεκτικού νομίσματος «Lady Liberty Enlightening the World», με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νόμισμα κατασκευάζεται από χαλκό που αφαιρέθηκε κατά τις εργασίες εκτεταμένης αποκατάστασης του αγάλματος την περίοδο 1984-1986.

Αυθεντικός χαλκός από το μνημείο σε επετειακή έκδοση

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι η πρώτη φορά που γνήσιο υλικό από το Άγαλμα της Ελευθερίας αξιοποιείται για τη δημιουργία εθνικού συλλεκτικού αντικειμένου αυτής της μορφής. Όλη η ποσότητα χαλκού που είχε διασωθεί από την αποκατάσταση του μνημείου θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη σειρά νομισμάτων.

Όπως αναφέρει η New York Post, κάθε συλλεκτικό νόμισμα θα διατίθεται περίπου στα 250 δολάρια. Θα έχει οκταγωνικό σχήμα, διάμετρο 30 χιλιοστών και μοναδική αρίθμηση με ειδική χάραξη στην περίμετρο, ενώ θα συνοδεύεται από επίσημα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Τα χαρακτηριστικά και η αισθητική της έκδοσης

Στην μπροστινή όψη του νομίσματος απεικονίζεται το προφίλ της «Lady Liberty», πλαισιωμένο από 50 αστέρια, ενώ ο πυρσός βρίσκεται στο στήθος της. Η πίσω πλευρά περιλαμβάνει στεφάνι δάφνης και αποσπάσματα από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας με φόντο με την αμερικανική σημαία.

Ο σχεδιασμός της συλλεκτικής σειράς επιχειρεί να συνδέσει τον ιστορικό χαρακτήρα του μνημείου με τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προκρατήσεις και περιορισμένη παραγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, καταβάλλοντας προκαταβολή 25 δολαρίων. Για ειδικές εκδόσεις με επιλεγμένους σειριακούς αριθμούς, η προκαταβολή ανέρχεται στα 50 δολάρια.

Η κυκλοφορία των νομισμάτων αναμένεται το φθινόπωρο, ενώ η παραγωγή θα είναι περιορισμένη, καθώς εξαρτάται από τη διαθέσιμη ποσότητα αυθεντικού υλικού από το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το 20% των καθαρών εσόδων θα διατεθεί σε οργανισμούς που ενισχύουν τον αμερικανικό πολιτισμό, την ιστορική κληρονομιά, τις τέχνες και προγράμματα στήριξης των ενόπλων δυνάμεων.

Αντιδράσεις για τη χρήση ενός εθνικού συμβόλου

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στις ΗΠΑ, καθώς συνδυάζει τον έντονο συμβολισμό ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα εθνικά μνημεία με την αγορά συλλεκτικών ειδών.

Για ορισμένους πρόκειται για μια πρωτότυπη μορφή φόρου τιμής στην αμερικανική Ιστορία. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν ότι πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα εμπορικής αξιοποίησης ενός εθνικού συμβόλου με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία.

Διαβάστε επίσης:

Περού: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νότιο τμήμα της χώρας (Videos)

Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό – Μετέφερε πάνω από 1 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου











