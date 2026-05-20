Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος – Τρία παιδιά και τρεις γυναίκες ανάμεσά τους (Videos)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

🇱🇧🇮🇱 Ce soir à Tyr, au Sud-Liban, après le raid israélien ciblé sur le quartier résidentiel populaire Al Masaken… — LibanVision by JMD (@DruartJeanMich1) May 19, 2026

«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».

Aftermath of Israeli strike on the southern Lebanese city of Tyre. May 18, 2026



May 18, 2026

