search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 02:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 00:49

Φωταγώγηση της Βουλής για τη Γενοκτονία των Ποντίων

20.05.2026 00:49
vouli-genoktonia-pontion

Φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 19/5, η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

  • Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής.
  • Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το “G” αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων».

Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα-ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πορεία μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων (Photos)

Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Καταδίκη Αζέρου που τραβούσε φωτογραφίες της βάσης της Σούδας  





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli-genoktonia-pontion
ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγώγηση της Βουλής για τη Γενοκτονία των Ποντίων

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Εκπνέει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο – «Γιατί δεν τον έχουν εντοπίσει; Μήπως προστατεύεται από το “σύστημα”;»

livanos israil vomvardismoi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος – Τρία παιδιά και τρεις γυναίκες ανάμεσά τους (Videos)

VANCE NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί

pierrakakis 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο France 24: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς» – Τι είπε για Ορμούζ, ενεργειακή κρίση και τεχνητή νοημοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 02:21
vouli-genoktonia-pontion
ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγώγηση της Βουλής για τη Γενοκτονία των Ποντίων

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Εκπνέει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο – «Γιατί δεν τον έχουν εντοπίσει; Μήπως προστατεύεται από το “σύστημα”;»

livanos israil vomvardismoi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος – Τρία παιδιά και τρεις γυναίκες ανάμεσά τους (Videos)

1 / 3