Καρυστιανού: Εκπνέει το αυτόφωρο για τον Καραχάλιο – «Γιατί δεν τον έχουν εντοπίσει; Μήπως προστατεύεται από το “σύστημα”;»

Λίγο πριν λήξει το αυτόφωρο που αφορά τον Νίκο Καραχάλιο, έπειτα από τη μήνυση που κατέθεσαν εναντίον του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η ίδια προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί από τις Αρχές.

Στην ανάρτησή της αναφέρεται και στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης, εκφράζοντας απορία για το ότι ο Νίκος Καραχάλιος δεν έχει εντοπιστεί, παρότι -όπως σημειώνει- είναι γνωστή τόσο η κατοικία του, όσο και η ενεργή του παρουσία στα social media, αφήνοντας αιχμές ότι ενδέχεται να προστατεύεται, όπως υποστηρίζει, από το «σύστημα».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;

Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπό μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!

Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει;

Έχετε μια ώρα ακόμη…».

Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;



Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον… pic.twitter.com/r8tvyifMTW May 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου σχετίζεται με τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος, για τον οποίο λένε ότι είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και ότι «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία», καλείται «να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες».

Διαβάστε επίσης:

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ – Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

Με νομοτεχνική βελτίωση για τις δίκες πολιτικών «απάντησε» ο Φλωρίδης στην Κοβέσι – «Καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

ΤAZ: Η Οδύσσεια του Τσίπρα συνεχίζεται











