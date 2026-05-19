Με νομοτεχνική βελτίωση για τις δίκες πολιτικών «απάντησε» ο Φλωρίδης στην Κοβέσι – «Καμία αλλαγή στις ανακριτικές αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

Στις καταγγελίες της αντιπολίτευσης σε σχέση με την τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης «απάντησε» με νομοτεχνική βελτίωση για να μη μείνει καμία αμφιβολία όπως είπε.

Παίρνοντας τον λόγο στην ολομέλεια, κι ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Θ. Ξανθόπουλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επικαλέστηκε την επιστολή Κοβέσι, ο υπουργός δικαιοσύνης παρέπεμψε αρχικώς σε δηλώσεις της Λάουρας Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών

«Η κ. Κοβέσι πριν λίγο καιρό ήρθε στην Ελλάδα, σας διαβάζω τις ακριβώς είπε κατά λέξη στο Φόρουμ των Δελφών: “Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι να επιταχυνθεί η διαδικασία το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι”».

Επομένως, είπε, «δεν έχει σχέση με την αλήθεια ότι περιορίζουμε τα δικαιώματα των ευρωπαίων εισαγγελέων. Έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση ώστε να μη μένει καμία αμφιβολία ότι ο ιδρυτικός νόμος για την ευρωπαϊκή εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές της αρμοδιότητες δεν υφίσταται καμία αλλαγή, τα δικαιώματα τα ανακριτικά η ευρωπαϊκή εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει. Εδώ τι λέμε, ότι απλώς ο ανακριτής επειδή αφορά υποθέσεις πολιτικών θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής, και αυτός είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την Ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας ας πούμε, είναι 250 – 300 εφέτες».

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Λάουρα Κοβέσι, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης για την συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία και χαρακτηρίζει «προβληματική» υποστηρίζοντας πως αγνοεί τις εξουσίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δεδομένου ότι αναθέτει την κύρια έρευνα για κακουργήματα που διαπράττονται από μέλη του Κοινοβουλίου σε εθνικό ανακριτή.

Ακολούθησε νέος γύρος αντιπαράθεσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον διέκοπτε από τα έδρανα. «Εγώ δικηγόρος είμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω…», σχολίασε ειρωνικά ο υπουργός, με την Πρόεδρο της Πλεύσης να φωνάζει από την άλλη άκρη της αίθουσας: «φασίστας είστε!».

Διέκοψε τη συνεδρίαση ο Λαμπρούλης

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη, καθώς η Κωνσταντοπούλου ζητούσε επίμονα τον λόγο. Ο κ. Λαμπρούλης σε ενοχλημένο ύφος αναφώνησε «θέλετε να αναλάβετε την έδρα; Έλεος!» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του ζητά το λόγο για το ύφος του, ώσπου ο κ. Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση. Μετά τη διακοπή στην έδρα ανέβηκε ο Β. Βιλιάρδος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλει τον μεν κ. Λαμπρούλη πως της μίλησε με «σκαιότατο» τρόπο, τον δε Φλωρίδη, πως «ψυχιατρικοποιεί» τον πολιτικό λόγο.

Διαβάστε επίσης:

ΤAZ: Η Οδύσσεια του Τσίπρα συνεχίζεται

Νέα πρόκληση της Τουρκίας με αφορμή τη Γενοκτονία των Ποντίων – Επιτίθεται στην Ελλάδα με αναφορές για «ωμότητες» του ελληνικού στρατού

Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»