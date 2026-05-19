Φλωρίδης σε Ζωή: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα για πράξεις σας, συνιστώ να βρείτε καλό δικηγόρο» – «Σας ανέσυρε από τα αζήτητα ο Μητσοτάκης»

Κόντρα μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο πλαίσιο της συζήτησης επί των δύο ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε από το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Όσον αφορά τις ενστάσεις, οι οποίες στηρίχθηκαν από την αντιπολίτευση αλλά απορρίφθηκαν με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η μία αφορούσε το άρθρο 39 του νομοσχεδίου που αφαιρεί την αρμοδιότητα για το άσυλο από τον Συνήγορο του Πολίτη και η δεύτερη επί της τροπολογίας για την επίσπευση εκδίκασης δικαστικών υποθέσεων εν ενεργεία βουλευτών.

Μετά τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων για τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, τον λόγο πήρε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εστίασε αρχικώς στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άλλωστε από το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρωταγωνιστούσε σε εντάσεις και καταγγελτικές παρεμβάσεις, και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, τον οποίο μεταξύ άλλων κατήγγειλε για «κατάφωρα αντισυνταγματική αλλά και κακουργηματική ενέργεια» αναφορικά με τη χθεσινοβραδινή τροπολογία.

Στην τοποθέτησή του ο Γ. Φλωρίδης παρέθεσε τις καταγγελίες που έχει δεχτεί από φορείς της Δικαιοσύνης η πρόεδρος της Πλεύσης και απέδωσε τους υψηλούς τόνους που διέπουν τις τοποθετήσεις στη Βουλή το τελευταίο διάστημα στις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή με την εμφάνιση των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα.

Φλωρίδης: Έρχονται οι καλύτεροι τιμωροί Τσίπρας και Καρυστιανού και θα αφανιστείτε»

«Στη δίκη των Τεμπών» είπε για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «διαπίστωσε ότι έλαβε τέλος όλη αυτή η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης όταν οι συγγενείς την απομόνωσαν».

«Το δεύτερο κακό μαντάτο» συνέχισε, «ήρθε από τους δικηγόρους ή κάποιους δικηγόρους των συγγενών που την κατήγγειλαν ότι ενεργεί σε βάρος των συμφερόντων των συγγενών με αφορμή παράλληλη δίκη.

Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για διαρκή βάναυση συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές ή Ένωση Δικαστών και η Εισαγγελέων

Το άλλο κακό μαντάτο ήταν όταν την κατήγγειλε για τους ίδιους λόγους η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Και το μεγαλύτερο κακό μαντάτο ήταν όταν την κατήγγειλε η ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Άρα δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Με κορωνίδα τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους».

«Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά», πρόσθεσε, «ήρθε η εξαγγελία του κόμματος Καρυστιανού και του κόμματος Τσίπρα», εξαγγελίες που όταν υλοποιηθούν εντός του Μαΐου «το κόμμα της κ. Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό διότι έρχονται οι πιο πιστοποιημένοι τιμωροί».

Μετά από όλα αυτά, είπε ο υπουργός, «ήρθαν στη βουλή οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που συζητάμε σήμερα και τα αιτήματα που αφορούν την αίτηση των εισαγγελικών αρχών για 6 κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με την παράνομη βιντεοσκόπηση δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών οργάνων και στις συνέχεια δημοσιοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα».

Και κατέληξε λέγοντας: «Σε λίγο η βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα που αφορούν πράξεις της κ. Κωνσταντοπούλου» ως πολίτη και ως δικηγόρου και όχι ως προς τις πολιτικές της θέσεις, διευκρίνισε. «Άμα σου τύχουν όλα αυτά, κάπου τα πράγματα δυσκολεύουν» σημείωσε και κατέληξε σε ειρωνικό τόνο «σας συνιστώ να βρείτε έναν καλό δικηγόρο».

Πυρά Ζωής σε ΠΑΣΟΚ για «σύμπραξη» με τον «γενίτσαρο» Φλωρίδη

Σε παρέμβασή της αμέσως μετά η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντεπιτέθηκε λέγοντας αφενός πως ο υπουργός έλαβε το λόγο μόνο για να της επιτεθεί, αφετέρου, επιχειρώντας να αντικρούσει τα όσα είπε ο υπουργός για τους φορείς που την έχουν καταγγείλει, πως «μόνο τα τσιράκια του με έχουν καταγγείλει».

Ειδικότερα, κατήγγειλε πως «μόνο τα τσιράκια του με κατήγγειλαν, οι επίορκοι δικαστές και εισαγγελείς, αυτοί που θάβουν τις υποθέσεις! Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έτσι ο ενταφιασμός των υποθέσεων δεν επιτρέπεται!».

Ανταπέδωσε δε τα καρφιά περί Καρυστιανού και Τσίπρα λέγοντας πως «τον ανέσυρε από την αποθήκη των άχρηστων υλικών τον Φλωρίδη, ο Μητσοτάκης».

Ευκαιρίας δοθείσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι αυτό απείχε στην ψηφοφορία , νωρίτερα, για την άρση ασυλίας της στο πλαίσιο της μήνυσης Γεωργιάδη.

«Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, διότι συμπράξατε με τον Φλωρίδη, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και που έδειξε τι γενίτσαρος είναι και την ώρα που η Διαμαντοπούλου έλεγε “…μετά τις εκλογές, βλέπουμε”…». «Την ώρα που εξοικονομούνται ψευδείς διώξεις και στοχοποίηση για την πιο ενοχλητική αρχηγό, θα έρθει και η σειρά άλλων δυστυχώς, απείχατε» είπε.

Απευθυνόμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά του καταλόγισε ότι το κόμμα του φοβήθηκε τον Α. Γεωργιάδη και πρόσθεσε «είδα και έπαθα να πειστεί το ΠΑΣΟΚ να υπογράψετε να έρθουν οι Τζαβέλλας και Δεμίρης και πάτε να κάνετε αυτή τη σύμπραξη;».

