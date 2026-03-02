Συνήγορος του Πολίτη: Πάνω από 20.000 αναφορές – Φορολογία, ασφάλιση, υγεία, αφορούν οι περισσότερες καταγγελίες

Σοβαρότατα προβλήματα όπως φορολογικά, ασφαλιστικά, η κατάσταση της υγείας, οι διακρίσεις στην εργασία, οι συγκοινωνίες, η προστασία του περιβάλλοντος, οι δημόσιες υποδομές, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανηλίκων, των γονέων, των αλλοδαπών και των ατόμων με αναπηρία, είναι κάποια από αυτά που αντιμετωπίζουν μεταξύ πολλών άλλων, οι πολίτες της χώρας μας, όπως καταγράφεται από τις προσφυγές που κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη.

Εσπασε το φράγμα των 20.000 αναφορών

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Συνήγορος του πολίτη, το 2025 ολοκληρώθηκε με μία σημαντική αλλαγή. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαφάνηκε σημαντική αύξηση στον απόλυτο αριθμό των αναφορών που έλαβε η Αρχή, σπάζοντας το συμβολικό φράγμα των 20.000 αναφορών.

Το σπάσιμο του φράγματος των 20.000 αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως η ίδια η Αρχή αναφέρει, «αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες, κάτοικοι της χώρας και νομικά πρόσωπα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Είναι τρανή απόδειξη της σταθερής εμπιστοσύνης που έχουν στις διαμεσολαβητικές και ελεγκτικές, εξωδικαστικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την ΕΣΔΑ, τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας».

