search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 12:13

Συνήγορος του Πολίτη: Πάνω από 20.000 αναφορές – Φορολογία, ασφάλιση, υγεία, αφορούν οι περισσότερες καταγγελίες

02.03.2026 12:13
synhgoros new

Σοβαρότατα προβλήματα όπως φορολογικά, ασφαλιστικά, η κατάσταση της υγείας, οι διακρίσεις στην εργασία, οι συγκοινωνίες, η προστασία του περιβάλλοντος, οι δημόσιες υποδομές, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανηλίκων, των γονέων, των αλλοδαπών και των ατόμων με αναπηρία, είναι κάποια από αυτά που αντιμετωπίζουν μεταξύ πολλών άλλων, οι πολίτες της χώρας μας,   όπως καταγράφεται από τις προσφυγές που κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη.

Εσπασε το φράγμα των 20.000 αναφορών

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Συνήγορος του πολίτη, το 2025 ολοκληρώθηκε με μία σημαντική αλλαγή. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Συνηγόρου του Πολίτη, διαφάνηκε σημαντική αύξηση στον απόλυτο αριθμό των αναφορών που έλαβε η Αρχή, σπάζοντας το συμβολικό φράγμα των 20.000 αναφορών.

Το σπάσιμο του φράγματος των 20.000 αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως η ίδια η Αρχή αναφέρει, «αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες, κάτοικοι της χώρας και νομικά πρόσωπα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Είναι τρανή απόδειξη της σταθερής εμπιστοσύνης που έχουν στις διαμεσολαβητικές και ελεγκτικές, εξωδικαστικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την ΕΣΔΑ, τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας».

Διαβάστε επίσης

«Ελ. Βενιζέλος»: Μπαράζ ακυρώσεων στις πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή

Αμφιάλη: Διαμέρισμα τυλίχτηκε στις φλόγες – Πρόλαβαν και βγήκαν οι ένοικοι

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πέρασε με κόκκινο, παραβίασε STOP, χτύπησε ΙΧ και… «σταμάτησε» σε τοίχο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
faranrouris aoz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ στη Μεσόγειο η απάντηση στις απειλές 

ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

maksimou-9167
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ενημέρωση κατά μόνας, όχι σύσκεψη αρχηγών» για την ελληνική εμπλοκή στο «Ιρανικό», λέει το Μαξίμου – Τι ζητά η αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 16:51
faranrouris aoz
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ στη Μεσόγειο η απάντηση στις απειλές 

ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

1 / 3