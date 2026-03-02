search
02.03.2026 10:23

Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πέρασε με κόκκινο, παραβίασε STOP, χτύπησε ΙΧ και… «σταμάτησε» σε τοίχο

02.03.2026 10:23
TROXAIA_ASTYNOMIKOI

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 30χρονου, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα STOP.

Κινούμενος στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου συγκρούστηκε -στη συνέχεια- με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να εκτραπεί και να προσκρούσει σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του 30χρονου και της 27χρονης συνεπιβάτιδας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

