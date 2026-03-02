Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πέρασε με κόκκινο, παραβίασε STOP, χτύπησε ΙΧ και… «σταμάτησε» σε τοίχο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 30χρονου, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα STOP.
Κινούμενος στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου συγκρούστηκε -στη συνέχεια- με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να εκτραπεί και να προσκρούσει σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του 30χρονου και της 27χρονης συνεπιβάτιδας.
Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Τέμπη: Σύλλογος συγγενών θυμάτων για τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις – «Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά»
Κολωνός: Σήμερα η νεκροτομή στην 31χρονη έγκυο – Οι μαρτυρίες που «καίνε» τον σύντροφό της – «Ψόφα σαν σκυλί!» (videos)
Σύρος: Διάσωση σκύλου από πηγάδι 15 μέτρων, τον έψαχναν 10 μέρες (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.