Κολωνός: Σήμερα η νεκροτομή στην 31χρονη έγκυο – Οι μαρτυρίες που «καίνε» τον σύντροφό της – «Ψόφα σαν σκυλί!» (videos)

Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή στην 31χρονη έγκυο που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Ο σύντροφός της έχει συλληφθεί ωστόσο υποστηρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή καθώς ισχυρίζεται ότι εκείνος απουσίαζε από το σπίτι και όταν επέστρεψε τη βρήκε νεκρή.

Όπως φέρεται να είπε, πιθανότατα γλίστρησε και έπεσε από τη σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.ωστόσο οι Αρχές στον Κολωνό εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το πτώμα της γυναίκας, διαπίστωσε ότι το τραύμα στο κεφάλι της δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.

Την ίδια ώρα μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της ενισχύουν το σενάριο της γυναικοκτονίας.

Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Τα σενάρια που εξετάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές είναι δύο: είτε η κοπέλα να χτυπήθηκε και να την έβαλαν στη σκάλα, για να φανεί ως ατύχημα, είτε να χτυπήθηκε και ζαλισμένη να έπεσε από τις σκάλες.

«Ψόφα σαν σκυλί»

Σοκαριστική είναι και η μαρτυρία μίας γειτόνισσας της εγκύου για έντονο καβγά του ζευγαριού πριν από τον θάνατο της 31χρονης.

«Πριν από το συμβάν υπήρχε καβγάς έντονος, πολύ. Ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και αυτόν να φωνάζει “ψόφα σκυλί” ή «ψόφα σαν σκυλί”. Μετά άκουσα βαβούρα, βρισιές, και εκείνη την ώρα συγκεκριμένα περίμενα την κόρη μου και με το που χτύπαγε το κουδούνι το δικό μου -και κράταγε και το μωρό και τρόμαξε το παιδί- αυτός έβριζε από μέσα και ούρλιαζε τόσο δυνατά και το παιδί της λέει “μαμά τι είναι αυτό;”. Και του λέει “μαλώνουν εκεί”. Και ανέβηκε πάνω η κόρη μου. Και μετά ακούγαμε φασαρία και φωνές. Μετά άκουσα, είχαν κλείσει τους δρόμους, περιπολικά. Συνέχεια, ήταν πολύ οξύθυμο άτομο, πάρα πολύ. Πιο παλιά ερχόταν η αστυνομία τακτικά ή το ΑΤ Κολωνού ή το 100», λέει αρχικά η γειτόνισσα του ζευγαριού.

Σε ερώτηση εάν χτυπούσε και την πρώην γυναίκα του, απάντησε: «Ναι, ναι, ισχύει. Όποια κοπέλα και να ήταν υπήρχαν έντονα προβλήματα και εντάσεις. Κρίμα η κοπέλα ήταν έγκυος, εγώ σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ ακουγόταν αυτός και μετά σιωπή».

Η 31χρονη έγκυος είχε μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια και πρόσφατα είχε χάσει την μητέρα της.

