O 38χρονος φώναζε στην έγκυο σύντροφό του «Ψόφα σαν σκυλί» – Αποκαλυπτική μαρτυρία από τον Κολωνό (Video)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητα για τη γυναικοκτονία της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, γειτόνισσα ανέφερε πως άκουσε τον άνδρα να φωνάζει στη σύντροφό του: «ψόφα σαν το σκυλί».

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στις σκάλες του σπιτιού της, στην οδό Καλλικρατίδου, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στις Αρχές σήμανε αμέσως συναγερμός. Το σημείο αποκλείστηκε. Την αστυνομία φέρεται να ειδοποίησε ο σύντροφος της ο οποίος είπε στους αστυνομικούς πως τη βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος και εκτίμησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες.

Ιατροδικαστής έσπευσε στο σημείο, εκτιμώντας ότι η περιγραφή του συντρόφου και τα στοιχεία που είχε στα χέρια του δεν συνάδουν με τα τραύματα που έφερε η αδικοχαμένη γυναίκα. Διαπίστωσε πως το τραύμα στο κεφάλι δεν συνάδει με πτώση, ενώ είχε και έναν μώλωπα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται καθοριστικά.

«Χτυπούσε και την πρώην σύζυγό του»

Γείτονες του ζευγαριού είπαν στους αστυνομικούς πως τσακώνονταν συχνά και άκουγαν φωνές και φασαρία.

Ο 38χρονος, που φέρεται να κακοποιούσε και την πρώην σύζυγό του, συνελήφθη.

