ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

01.03.2026 16:34

Σχεδόν 18.000 φορτία ελέγχθηκαν το 2025 στους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου – Τα στοιχεία του Υπουργείου

01.03.2026 16:34
provata_new

Τα σημεία εισόδου της χώρας αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, καθώς στους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΣΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργούνται έλεγχοι σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζωικά υποπροϊόντα και ζώντα ζώα που εισέρχονται από τρίτες χώρες.

Το εύρος των προϊόντων που μπορούν να περάσουν από έναν ΣΣΕ είναι μεγάλο και συχνά δεν γίνεται αντιληπτό από το ευρύ κοινό: ψάρια από τη Σενεγάλη, το Μαρόκο, την Τυνησία ή ακόμη και την Ιαπωνία, ζωντανά δολώματα από την Κίνα, καπνιστός σολομός από το Ηνωμένο Βασίλειο, μοσχαρίσιο κρέας από την Αργεντινή αλλά και ζωντανά ζώα – από άλογα μέχρι κατοικίδια. Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι γίνονται με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται η υγεία και η ευζωία των ζώων, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας

«Η πρόληψη είναι η βάση: οι συνοριακοί έλεγχοι δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα προστασίας για τον καταναλωτή και την παραγωγή», επισήμανε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης προσθέτοντας ότι «στόχος είναι οι κανόνες να εφαρμόζονται στην πράξη, με συνέπεια και αυστηρότητα, ώστε ό,τι εισέρχεται στη χώρα να πληροί τις προδιαγραφές και να μην δημιουργεί κινδύνους».

Στην πράξη, οι επίσημοι έλεγχοι των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου περιλαμβάνουν έλεγχο εγγράφων (πιστοποιητικών και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων), ταυτοποίηση/συμφωνία φορτίου, καθώς και φυσικούς ελέγχους όπου απαιτείται.

Όταν το προβλέπουν τα κριτήρια κινδύνου ή η νομοθεσία, ακολουθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες ενέργειες (απόρριψη/επιστροφή, μεταποίηση ή καταστροφή του φορτίου), ώστε να μην περνούν στην αγορά προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Τα στοιχεία

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 2025 αποτυπώνουν το μέγεθος αυτής της καθημερινής δουλειάς.

Στους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΣΕ) ελέγχθηκαν συνολικά 17.985 φορτία, εκ των οποίων 650 αφορούσαν ζώντα ζώα και 17.335 ζωικά προϊόντα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 1.398 εργαστηριακές δοκιμές, ενώ καταγράφηκαν 5 περιπτώσεις με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, στις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο των ΣΣΕ καλύπτει αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία σύνορα. Συγκεκριμένα βρίσκονται:

  • Αερολιμένας Αθηνών (Σπάτα)
  • Λιμένας Πειραιά (Νέο Ικόνιο/Πέραμα)
  • Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
  • Λιμένας Θεσσαλονίκης
  • Εύζωνοι (Πολύκαστρο Κιλκίς)
  • Νέος Καύκασος (Φλώρινα)
  • Πέπλος – Γέφυρα Κήπων (Έβρος)
  • Κακαβιά (Ιωάννινα)
  • Αστακός (Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας).

«Με απλά λόγια, πριν ένα προϊόν ή ένα ζώο περάσει στην αγορά, περνά από αυστηρές διαδικασίες ελέγχου που στηρίζονται σε τεκμηρίωση, επιτόπια επιβεβαίωση και εργαστηριακή υποστήριξη όπου χρειάζεται. Και αυτό, όπως δείχνουν τα στοιχεία του 2025, είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας που «τρέχει» καθημερινά», κατέληξε ο κ. Πρωτοψάλτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 23:51
