Άλμα Λάτα: «Δώσαμε όρκο στα παιδιά μας να μπει κι ο τελευταίος φυλακή» (Video)

Την αποφασιστικότητα των ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους στα Τέμπη εξέφρασε η μητέρα της αδικοχαμένης Κλιαούντιας Λάτα, Άλμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, λίγες ώρες μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις για τα τρία χρόνια από την πολύνεκρη τραγωδία, η Άλμα Λάτα διαμήνυσε: «Περιμένουμε εδώ και τρία χρόνια να ξεκινήσει η δίκη. Προσπαθούμε με τους δικηγόρους μας να μαζέψουμε στοιχεία για να τους βάλουμε όλους φυλακή, αυτούς που φταίνε για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Δεν είναι αριθμοί, ήταν πρόσωπα, όνειρα».

«Εμείς θα αγωνιζόμαστε να μην ξεχαστούν, να μην συγκαλυφθεί, να μην κρυφτεί στα συρτάρια αυτό το έγκλημα. Έχουμε δώσει όρκο στα παιδιά μας ότι θα κάνουμε τα πάντα μέχρι να μπει κι ο τελευταίος που φταίει για αυτό το έγκλημα πίσω από τα κάγκελα της φυλακής», πρόσθεσε.

Και διαμήνυσε: «Έχουμε πολλά στοιχεία στα χέρια μας που δεν είναι στη δικογραφία – Δεν θα γλιτώσουν».

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για αυτά τα παιδιά. Όλες οι οικογένειες μια γροθιά, μια αγκαλιά, θα βρεθούμε στα δικαστήρια», επισήμανε τέλος η Άλμα Λάτα.

Διαβάστε επίσης:

Ακυρώνονται 45 πτήσεις από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Εγκλωβισμένοι Έλληνες στο Ντουμπάι (Video)

Κινητοποίηση στην αμερικανική πρεσβεία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράν

Φωτιά στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου – Μεταφέρθηκαν 30 ασθενείς