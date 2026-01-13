Άλμα Λάτα: «Πρέπει να αφοσιωθούμε στα δικαστήρια, δεν θα το ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού»

Την αντίθεση της την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε η Άλμα Λάτα μητέρα της Κλαούντια, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.

«Δεν είναι η στιγμή η Μαρία να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση έχουν συμφέρον μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Που θέλουν η Μαρία να μην σηκώσει το κεφάλι της. Θα δει ότι θα τη χτυπήσουν τώρα παντού. Θα κλειστεί στο σπίτι της και δεν θα μπορεί να βγει να ζητήσει δικαιοσύνη για τη Μάρθη».

«Η Μάρθη δεν θα το συγχωρέσει στη μάνα της. Η Μαρία πρέπει μαζί με εμάς να δώσει σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Μαζί με τον κόσμο που μαζευτηκε στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Δεν θα ψηφίσει το κόμμα Καρυστιανού

Η Άλμα Λάτα δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Ο κόσμος δεν θα σε ψηφίσει σαν πονεμένη μάνα. Ο κόσμος ψηφίζει για τα προβλήματα του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα προβλήματα για να έχεις γνώμη όταν θα πας στη Βουλή. Δεν θα απαντήσεις μόνο για τα Τέμπη. Δεν έχεις χρόνο να κυνηγήσεις, να πας στα δικαστήρια αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί σου. Να τους βάλουμε μέσα. Πρέπει να αφοσιωθούμε στα δικαστήρια».

Τέλος τόνισε ότι «είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», προσθέτοντας πως ακόμη και πρόσωπα που φέρουν ευθύνες παραμένουν ελεύθερα.

