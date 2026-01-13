search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 19:51

Άλμα Λάτα: «Πρέπει να αφοσιωθούμε στα δικαστήρια, δεν θα το ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού»

13.01.2026 19:51
alma-lata

Την αντίθεση της την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε η Άλμα Λάτα μητέρα της Κλαούντια, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. 

«Δεν είναι η στιγμή η Μαρία να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση έχουν συμφέρον μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Που θέλουν η Μαρία να μην σηκώσει το κεφάλι της. Θα δει ότι θα τη χτυπήσουν τώρα παντού. Θα κλειστεί στο σπίτι της και δεν θα μπορεί να βγει να ζητήσει δικαιοσύνη για τη Μάρθη». 

«Η Μάρθη δεν θα το συγχωρέσει στη μάνα της. Η Μαρία πρέπει μαζί με εμάς να δώσει σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Μαζί με τον κόσμο που μαζευτηκε στο Σύνταγμα», πρόσθεσε. 

Δεν θα ψηφίσει το κόμμα Καρυστιανού

Η Άλμα Λάτα δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Ο κόσμος δεν θα σε ψηφίσει σαν πονεμένη μάνα. Ο κόσμος ψηφίζει για τα προβλήματα του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να ασχοληθείς με όλα τα προβλήματα για να έχεις γνώμη όταν θα πας στη Βουλή. Δεν θα απαντήσεις μόνο για τα Τέμπη. Δεν έχεις χρόνο να κυνηγήσεις, να πας στα δικαστήρια αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί σου. Να τους βάλουμε μέσα. Πρέπει να αφοσιωθούμε στα δικαστήρια». 

Τέλος τόνισε ότι «είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», προσθέτοντας πως ακόμη και πρόσωπα που φέρουν ευθύνες παραμένουν ελεύθερα.

Διαβάστε επίσης

Απέναντι στο κόμμα Καρυστιανού οι συγγενείς των υπόλοιπων θυμάτων: «Δεν τη στηρίζουμε πολιτικά»

Ο Αρβανίτης, ο Φαραντούρης, η Καρυστιανού, οι έρωτες και τα… διαζύγια

Ακραία σύγκρουση Καρυστιανού-Καραχάλιου:  «Χρειάζεται ψυχίατρο» – «Την έχει μαγέψει η αρχηγός της σέχτας, η Γρατσία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:49
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

1 / 3