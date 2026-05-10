Τρόμος στην Πάτρα: Χειροπέδες σε άνδρα που βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

Άλλο ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες Σάββατο, αυτή τη φορά στην Πάτρα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αναλυτικά, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα ο οποίος βγήκε στον δρόμο με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα σε περιοχή της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια έφυγε με το όχημά του.

Αστυνομικοί, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και το αυτοκίνητό του βρήκαν δύο κυνηγετικά όπλα, με το ένα να έχει φυσίγγια στη θαλάμη.

Σημειώνεται ότι στο σημείο των πυροβολισμών εντοπίστηκαν έξι κάλυκες κρότου, σύμφωνα με την Αστυνομία.

