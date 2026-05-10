Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News για την υπόθεση των υποκλοπών, με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και να ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι οι τοποθετήσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης συνιστούν ουσιαστικά παραδοχή πολιτικών ευθυνών γύρω από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ενώ στρέφουν τα πυρά τους προσωπικά προς τον πρωθυπουργό.

Υψηλοί τόνοι από ΠΑΣΟΚ

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κ. Δημητριάδη ότι επιχειρεί πολιτική επανεμφάνιση «από θέση ισχύος», υποστηρίζοντας πως αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» της κυβέρνησης.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας ουσιαστικά αναγνωρίζει πολιτική ευθύνη που «αναπόφευκτα οδηγεί στον ίδιο τον πρωθυπουργό», ενώ επαναφέρει ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, τις σχέσεις με τον Φέλιξ Ντίλιαν και τη σύμπτωση στόχων ανάμεσα στην ΕΥΠ και το Predator.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι σε ένα κράτος δικαίου οι μυστικές υπηρεσίες οφείλουν να λειτουργούν με θεσμικό έλεγχο και διαφάνεια και όχι υπό καθεστώς πολιτικής προστασίας, απορρίπτοντας παράλληλα ως «πολιτική υπεκφυγή» τις αναφορές περί «τοξικότητας» ή «υποκινούμενων κέντρων» κάθε φορά που ζητούνται εξηγήσεις για την υπόθεση.

Επιβεβαίωση βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «πλήρη επιβεβαίωση» όσων υποστήριζε όλο το προηγούμενο διάστημα για την υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Δημητριάδης «φωτογραφίζει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη και παραδέχεται ότι η διαχείριση της υπόθεσης έγινε με γνώμονα την προστασία της κυβέρνησης και της οικογένειας Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού «ομολογεί ότι κινούσε τα νήματα στο σύστημα ΕΥΠ – Predator», ενώ κάνει λόγο για «παρακρατική ομερτά». Παράλληλα καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει δημόσια αν υιοθετεί τις δηλώσεις του ανιψιού του και πρώην επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου.

Επιμονή για εξεταστική

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ζητούν πλέον ανοιχτά θεσμική και πολιτική λογοδοσία για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί προσωπικά και δημόσια, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά ο Γρηγόρης Δημητριάδης να είναι το πρώτο πρόσωπο που θα κληθεί να καταθέσει στη νέα εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις.

Όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, «η μάχη με το σκοτάδι είναι υπαρξιακή για τη δημοκρατία», δίνοντας έτσι το στίγμα της πολιτικής σύγκρουσης που αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.

Δημητριάδης: «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατέψω την κυβέρνηση»

Στην πρώτη συνέντευξή του μετά από μια μεγάλη περίοδο αποστασιοποίησης παραχώρησε στην «Real News» ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης αναφέρεται στην παραίτησή του το 2022, υποστηρίζοντας πως ανέλαβε προσωπικά το πολιτικό βάρος προκειμένου να προστατεύσει την κυβέρνηση και την παράταξη.

«Από το 2022 που παραιτήθηκα, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Θα πάμε ενωμένοι και θα είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις που, όπως λέει, δέχεται για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο επειδή συγκρούστηκε με συμφέροντα.

Στη συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης τοποθετείται επίσης για τις πολιτικές εξελίξεις και πρόσωπα της επικαιρότητας, κάνοντας αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στους Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να διεκδικήσει θέση στις επόμενες εκλογές.

