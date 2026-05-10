Πολλές ώρες μετά το τον πυροβολισμό του κατά της γυναίκας που βρισκόταν στο μπαρ της Καλλιθέας, ο 58χρονος δράστης δεν είναι σε θέση να καταθέσει λόγω μέθης!

Ο ένοπλος που πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά την 43χρονη, ώρες μετά την σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στις αρχές, ως το απόγευμα της Κυριακής τουλάχιστον.

Ο εν λόγω άνδρας ήθελε να μπει μέσα στο μαγαζί νωρίς το πρωί, αλλά ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος του απαγόρευσε την είσοδο κι εκεί άρχισε να εκτοξεύει απειλές. Πήγε στο αυτοκίνητό του και έβγαλε ένα όπλο αρχίζοντας να πυροβολεί, τραυματίζοντας την γυναίκα που είναι και ιδιοκτήτρια του μαγαζιού.

Η 43χρονη τραυματίστηκε από δύο βολές στον λαιμό και στην πλάτη και μετέβη στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Ο δράστης προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο η κατάστασή του δεν του επέτρεπε και πολλά… Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σημείο και βρήκαν το όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του.

Ο δράστης έχει προκαλέσει ξανά προβλήματα στο μαγαζί λόγω μέθης και γι’ αυτό δεν του επέτρεψαν την είσοδο, κάτι που προκάλεσε την έκρηξή του.

Φέρεται μάλιστα να φώναξε στους ιδιοκτήτες «θα σας σκοτώσω όλους» πριν πυροβολήσει.

Να σημειωθεί πως η γυναίκα μετέβη μόνη της σε κλινική που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το μπαρ και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

