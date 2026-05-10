ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 19:27
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 17:59

MV Hondius: Σήμερα ο επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη – Πώς θα μεταφερθεί στο Αττικόν όπου θα μπει σε 45ημερη καραντίνα

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, θα γίνει ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, θα μεταφερθεί αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν  και από εκεί ένα ελληνικό C130 θα τον παραλάβει και θα τον μεταφέρει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα τον οδηγήσει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, ο επιβάτης θα μείνει για 45 μέρες σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

Αύριο αναμένεται να ακολουθήσουν πτήσεις που θα μεταφέρουν πολίτες της Τουρκίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που επίσης βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, όπου η διαδικασία εκκένωσης για τους μη ασθενείς, είναι σε εξέλιξη από το πρωί.

Υγειονομικοί με αλεξίπτωτο μετέφεραν ιατρική βοήθεια στο νησί που τέθηκε σε καραντίνα

Εν τω μεταξύ, η ιατρική βοήθεια στους ασθενείς και στους κατοίκους του χωριού όπου βρίσκεται απομονωμένο το πλοίο, γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα Τριστάν ντα Κούνια, Βρετανοί στρατιωτικοί γιατροί πραγματοποίησαν πτώση με αλεξίπτωτο για βοήθεια. Έξι αλεξιπτωτιστές και δύο κλινικοί ιατροί έπεσαν με αλεξίπτωτο από μεταγωγικό αεροσκάφος της RAF, μεταφέροντας οξυγόνο και ιατρικό εξοπλισμό. Στόχος ήταν η παροχή άμεσης βοήθειας σε έναν από τους 221 κατοίκους του νησιού, ο οποίος παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα. Ο Βρετανός ασθενής που παραμένει στο πλοίο, είχε ταξιδέψει με το Hondius και είχε αποβιβαστεί τον προηγούμενο μήνα στην περιοχή.

Στην επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, συμμετέχουν 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί.

Πρώτοι αποχώρησαν όλοι οι Ισπανοί υπήκοοι, ενώ ακολούθησαν πέντε Γάλλοι υπήκοοι που θα υποβληθούν σε 72 ώρες ιατρικών εξετάσεων στην πατρίδα τους και στη συνέχεια θα τεθούν σε απομόνωση για 42 ημέρες.

Στο αεροδρόμιο της Τενερίφης βρίσκεται ήδη αεροσκάφος που αναμένει την επιβίβαση Καναδών υπηκόων, με τη σειρά των πτήσεων να έχει τροποποιηθεί λόγω διαθεσιμότητας αεροσκαφών, όπως μεταδίδει η ισπανική δημόσια τηλεόραση. Οι επιβάτες μεταφέρονται κατά ομάδες με λεωφορεία, φορώντας ειδικές στολές και ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας. 

