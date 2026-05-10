Τριστάν ντα Κούνια: Κινηματογραφική επιχείρηση από Βρετανούς κομάντος – Επεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με συμπτώματα χανταϊού (Video)

Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση για να αντιμετωπίσουν την περίπτωση Βρετανού που έφερε συμπτώματα όμοια με χανταϊό σε μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της υφηλίου προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με την παρέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και νοσηλεύτρια του στρατού χρειάστηκε να μεταβούν με ειδική πτήση στο νησό Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και να πηδήξουν με αλεξίπτωτα προκειμένου να προσφέρουν την απαραίτητη περίθαλψη σε Βρετανό πολίτη κάτοικο του νησιού που είχε εμφανίσει συμπτώματα ιού όμοια με αυτά του χανταϊού.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού αεροσκάφους.

🚨 When you need to get the world's most remote inhabited island fast



British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Oι συμμετέχοντες έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη του Βρετανού ασθενούς. Το αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton με ενδιάμεσο σταθμό το Ascension Island, ενώ η αποστολή υποστηρίχθηκε και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.

Διαβάστε επίσης:

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση

Εκκένωση κρουαζιερόπλοιου MV Hondius: Αποβιβάστηκαν οι Ισπανοί – Σε καραντίνα 6 εβδομάδων οι επιβάτες

Ο Τραμπ παίρνει Αμερικανούς στρατιώτες και όπλα από την Ευρώπη – Πώς ναρκοθετεί στην πράξη το ΝΑΤΟ