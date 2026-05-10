search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 17:08

Τριστάν ντα Κούνια: Κινηματογραφική επιχείρηση από Βρετανούς κομάντος – Επεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με συμπτώματα χανταϊού (Video)

10.05.2026 17:08
Tristan-da1

Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση για να αντιμετωπίσουν την περίπτωση Βρετανού που έφερε συμπτώματα όμοια με χανταϊό σε μια από τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της υφηλίου προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, με την παρέμβαση των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και νοσηλεύτρια του στρατού χρειάστηκε να μεταβούν με ειδική πτήση στο νησό Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και να πηδήξουν με αλεξίπτωτα προκειμένου να προσφέρουν την απαραίτητη περίθαλψη σε Βρετανό πολίτη κάτοικο του νησιού που είχε εμφανίσει συμπτώματα ιού όμοια με αυτά του χανταϊού.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού αεροσκάφους.

Oι συμμετέχοντες έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, οξυγόνο και ανθρωπιστική βοήθεια για την υποστήριξη του Βρετανού ασθενούς. Το αεροσκάφος RAF A400M απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton με ενδιάμεσο σταθμό το Ascension Island, ενώ η αποστολή υποστηρίχθηκε και από αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.

Διαβάστε επίσης:

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση

Εκκένωση κρουαζιερόπλοιου MV Hondius: Αποβιβάστηκαν οι Ισπανοί – Σε καραντίνα 6 εβδομάδων οι επιβάτες

Ο Τραμπ παίρνει Αμερικανούς στρατιώτες και όπλα από την Ευρώπη – Πώς ναρκοθετεί στην πράξη το ΝΑΤΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia_lenas-samara_grigoris-dimitriadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πολιτική θύελλα για τις υποκλοπές: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «βλέπουν» ομολογία ευθυνών από Δημητριάδη

trump_xi
ΚΟΣΜΟΣ

The Guardian: Ο Τραμπ επισκέπτεται σε λίγες ημέρες την Κίνα με το Πεκίνο να κρατά όλα τα ατού

Χάλκη: «Οι ΗΠΑ στηρίζουν διαχρονικά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ανοίγει τον Σεπτέμβριο, λέει η Hurriyet

Tristan-da1
ΚΟΣΜΟΣ

Τριστάν ντα Κούνια: Κινηματογραφική επιχείρηση από Βρετανούς κομάντος – Επεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με συμπτώματα χανταϊού (Video)

unnamed+(85) (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζιτζικώστας: «1,7 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους στον φράχτη του Έβρου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «τελειώνει» τους παλιούς συντρόφους – Καινούργια πρόσωπα φτιάχνουν το κόμμα του, οι 25 της «νέας φρουράς»

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

putin 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 17:42
kideia_lenas-samara_grigoris-dimitriadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πολιτική θύελλα για τις υποκλοπές: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «βλέπουν» ομολογία ευθυνών από Δημητριάδη

trump_xi
ΚΟΣΜΟΣ

The Guardian: Ο Τραμπ επισκέπτεται σε λίγες ημέρες την Κίνα με το Πεκίνο να κρατά όλα τα ατού

Χάλκη: «Οι ΗΠΑ στηρίζουν διαχρονικά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ανοίγει τον Σεπτέμβριο, λέει η Hurriyet

1 / 3