Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έδωσε στο Πακιστάν την απάντησή της στην αμερικανική πρόταση

Η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται «σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούν στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην περιοχή».

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είχε νέα διά ζώσης συνάντηση με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή, την ώρα που παραμένουν τα ερωτήματα για την υγεία του και το πού βρίσκεται, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο αρχηγός της κοινής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κι έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια γραμμή για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και για την αποφασιστική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους».

Δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

