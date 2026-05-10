Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου για κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια συγκυρία όπου η αμερικανική εξωτερική πολιτική εμφανίζεται τραυματισμένη από διαδοχικά μέτωπα και η Κίνα μοιάζει να διαθέτει αυξημένη γεωπολιτική επιρροή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέρχεται στη συνάντηση αναζητώντας επειγόντως μια διπλωματική επιτυχία που θα μπορέσει να παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε Ουκρανία, Γάζα, Ιράν και Λίβανο.

Η ανάγκη του Τραμπ για μια «νίκη»

Το βρετανικό μέσο περιγράφει τον Τραμπ ως έναν ηγέτη που κινείται συχνά χωρίς σταθερή στρατηγική, δημιουργώντας διαδοχικές διεθνείς κρίσεις και αφήνοντας πίσω του αβεβαιότητα και αποσταθεροποίηση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη στην Κίνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο Τραμπ επιδιώκει από τον Σι διαβεβαιώσεις ότι το Πεκίνο δεν θα ενισχύσει στρατιωτικά το Ιράν σε περίπτωση νέας ανάφλεξης, αλλά και συνεργασία για τη διατήρηση της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που θεωρούνται κρίσιμα για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η αδυναμία της αμερικανικής θέσης, ωστόσο, τροφοδοτεί εκτιμήσεις ότι το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει ανταλλάγματα, με πιθανότερο τη χαλάρωση της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊβάν.

Το Πεκίνο βλέπει ευκαιρία

Κατά τον Guardian, η Κίνα θεωρεί πως οι πρόσφατοι χειρισμοί της Ουάσινγκτον έχουν πλήξει σοβαρά την εικόνα των ΗΠΑ διεθνώς, παρουσιάζοντάς τες είτε ως επιθετική δύναμη είτε ως αναξιόπιστο σύμμαχο.

Αντίθετα, το Πεκίνο επιχειρεί να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας και υπερασπιστής της διεθνούς νομιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σι Τζινπίνγκ έχει προειδοποιήσει κατά της επιστροφής στον «νόμο της ζούγκλας», τονίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά.

Παρότι και η κινεζική οικονομία δέχεται πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών ενέργειας, το Πεκίνο έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να περιορίσει τις απώλειες αξιοποιώντας αποθέματα, πράσινη ενέργεια και αυξημένες εισαγωγές από χώρες όπως η Ρωσία και η Βραζιλία.

Ο ρόλος του Ιράν και οι κινεζικές ισορροπίες

Η Κίνα συνεχίζει να πιέζει για διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους με την Τεχεράνη. Το Πεκίνο φιλοξένησε πρόσφατα τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ στηρίζει και προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Πακιστάν.

Τα κράτη του Κόλπου, αλλά και η ίδια η Ουάσινγκτον, αναγνωρίζουν ότι η Κίνα διαθέτει σημαντική επιρροή στο Ιράν, με το οποίο διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση ήδη από το 2021.

Παράλληλα, αμερικανικά συντηρητικά think tanks κατηγορούν το Πεκίνο ότι ήδη παρέχει στην Τεχεράνη κρίσιμη τεχνογνωσία, πληροφορίες και υποστήριξη για την αποφυγή κυρώσεων, κάτι που η Κίνα απορρίπτει.

Η Ταϊβάν στο επίκεντρο

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η επανένωση με την Ταϊβάν παραμένει κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα και προσωπικό πολιτικό στοίχημα. Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κινεζικός στρατός θα μπορούσε ακόμη και μέσα στον επόμενο χρόνο να αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή δυνατότητα για μια πιθανή εισβολή.

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει εσωτερικές πολιτικές διαιρέσεις, ενώ οι στρατιωτικές της δυνατότητες παραμένουν σαφώς υποδεέστερες από εκείνες της Κίνας.

Παρότι επισήμως οι ΗΠΑ επιμένουν ότι δεν αλλάζουν τη στάση τους απέναντι στην Ταϊπέι, οι συχνά αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ προκαλούν αβεβαιότητα. Πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μια κινεζική κίνηση κατά της Ταϊβάν «εξαρτάται από τον Σι», διατύπωση που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έλλειψη ξεκάθαρης δέσμευσης.

Οι φόβοι για «ανταλλάγματα»

Το μεγάλο ερώτημα της συνάντησης στο Πεκίνο είναι κατά πόσο ο Τραμπ θα δεχθεί να περιορίσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ταϊβάν, προκειμένου να εξασφαλίσει κινεζική βοήθεια στο μέτωπο του Ιράν αλλά και οικονομικές συμφωνίες για σπάνιες γαίες και αγροτικές εισαγωγές.

Ο Guardian εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο Αμερικανός πρόεδρος να παρουσιάσει μια ακόμη αμφιλεγόμενη «διπλωματική νίκη», ενώ στην πράξη θα έχει υπονομεύσει δεκαετίες ισορροπιών στον Ειρηνικό και τη στρατηγική αποτροπής απέναντι στην Κίνα γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν.

