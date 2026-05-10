Ένα τροχαίο που είναι να απορεί κανείς πως βγήκε ζωντανός από αυτό ένας οδηγός μηχανής, σημειώθηκε στον Καναδά.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, μία μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και εκτοξεύτηκε στον αέρα, καταλήγοντας να κρέμεται από στύλο φαναριού, με τον οδηγό του δικύκλου να έχει σοβαρά τραύματα, αλλά να μην διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή με το αυτοκίνητο που εκτόξευσε το δίκυκλο, με τις εικόνες μετά το τροχαίο να προκαλούν σοκ.

Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός, ενώ ο άλλος οδηγός, αυτός του ΙΧ, δεν τραυματίστηκε καν!

Δείτε εικόνες:

WILD FOOTAGE 🔴



A motorcycle struck a car at a Scott Road intersection near the Surrey-Delta border on Saturday afternoon, launching the bike onto an overhead traffic light pole where it hung suspended.



The motorcyclist was taken to hospital with serious but… pic.twitter.com/TrrNTsFnBJ May 10, 2026

Surrey/Delta border, BC: Motorcyle lodged on a traffic pole on Scott Rd following a collision between a vehicle and a motorcycle. Delta Police say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. pic.twitter.com/sBPxGRO8um — Josh Ryan 🍁 (@joshryanjames) May 10, 2026

