ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 19:27
Η ακατανόητη δήλωση του Δένδια για τη Λευκάδα και τα… διεθνή ύδατα

Κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας όταν δήλωνε ότι το περιβόητο drone που κατέπεσε στη Λευκάδα (και βρέθηκε στο Ακρωτήρι Δουκάτο) πως εντοπίστηκε στα… διεθνή ύδατα.

Τι ακριβώς ήθελε να πει και μάλιστα με ύφος ανάμεσα σε μπλαζέ και χιούμορ, ο «άνετος» και «χαλαρός» κ. Δένδιας;

Θέλει να μας πει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας; Ή ότι είμαστε σε ένα διαρκή, αόρατο εν πολλοίς πόλεμο, στον οποίο μπορούμε να καυχιόμαστε πως… καταφέραμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και μεις – και μπράβο μας;

Έχει ζαλιστεί από τα τζετ λαγκ ή από τις πολλές… κόντρες του Άδωνι Γεωργιάδη και δεν ξέρει τι λέει μήπως;

