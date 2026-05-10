Παράλληλα διεξάγονται τα δύο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των play off στην Super League, που σε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων, μπορεί να δώσουν σήμερα τίτλο.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που μετρά πολλές ελλείψεις και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, σε ματς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την 2η θέση, αλλά και θα κρατήσει τον νικητή ζωντανό στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Αντιθέτως, αν η ΑΕΚ κερδίσει και το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» λήξει ισόπαλο, η Ένωση θα πανηγυρίσει από σήμερα τον τίτλο.
Δείτε live την εξέλιξη των δύο αγώνων:
73′ ΓΚΟΛ! Ο Ζίνι ισοφαρίζει σε 1-1 για την ΑΕΚ! Ο Τουμπά δεν έκοψε καλά και με πλασέ έφερε το ματς στα ίσια
69′ Νέα ευκαιρία για ανατροπή ο ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς
68′ ΓΚΟΛ: Ο Κωνσταντέλιας ισοφαρίζει με τακουνάκι για τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη φάση του στο παιχνίδι
65′ Ο Παβλέκνα προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Ελ Καμπί
63′ ΓΚΟΛ: Ο Τεττέη σοκάρει την ΑΕΚ 0-1! Δοκάρι ο Αντίνο και στην συνέχει ο Τεττέη πήρε το ριμπάουντ και βάζει «φωτιά» στο πρωτάθλημα
61′ ΓΚΟΛ: Ο Ροντινέι ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό!
57′ Ο Ζέσλον σημαδεύει άουτ από καλή θέση
50′ Τεράστια ευκαιρία ο Ελ Καμπί, κοντράρει η μπάλα και καταλήγει κόρνερ
Σέντρα στο β’ ημίχρονο
Ημίχρονο και στη Νέα Φιλαδέλφεια 0-0
45+2′ Ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ για οφσάιντ
Ημίχρονο 0-0 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
45′ Γκολ ο Βάργκα με κεφαλιά, αλλά έχει σηκώσει σημαία ο επόπτης και η φάση ελέγχεται
39′ Σουτ του Κοντούρη δύσκολα ο Στρακόσια σε κόρνερ
30′ Μαρίν και Γιόβιτς δεν μπορούν να κάνουν σουτ σε ευκαιρία για γκολ
28′ Φάση ο Κεν για τον ΠΑΟΚ σουτάρει άστοχα
28′ Πινέδα το σουτ, αποκρούει ο Λαφόν
26′ Kεφαλιά ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ, πάνω από την εστία
24′ Απίστευτη διπλή ευκαιρία ο Ολυμπιακός ένα λεπτό μετά με Ποντένσε και Τσικίνιο, διπλή απόκρουση ο Παβλένκα!
23′ Ο Ελ Καμπί τετ α τερ, ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε πολύ δύσκολα
7′ O Kοϊτά με ατομική ενέργεια έκανε συρτό σουτ, δύσκολα ο Λαφόν σταματά την επίθεση της ΑΕΚ, σε κόρνερ
7′ Φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά το σουτ του Τεττέη δεν ήταν δυνατό και πήγε στα χέρια του Στρακόσια
6′ Ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο
Ξεκίνησαν οι δύο αναμετρήσεις
