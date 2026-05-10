Παράλληλα διεξάγονται τα δύο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των play off στην Super League, που σε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων, μπορεί να δώσουν σήμερα τίτλο.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που μετρά πολλές ελλείψεις και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, σε ματς που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την 2η θέση, αλλά και θα κρατήσει τον νικητή ζωντανό στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Αντιθέτως, αν η ΑΕΚ κερδίσει και το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» λήξει ισόπαλο, η Ένωση θα πανηγυρίσει από σήμερα τον τίτλο.

Δείτε live την εξέλιξη των δύο αγώνων:

73′ ΓΚΟΛ! Ο Ζίνι ισοφαρίζει σε 1-1 για την ΑΕΚ! Ο Τουμπά δεν έκοψε καλά και με πλασέ έφερε το ματς στα ίσια

69′ Νέα ευκαιρία για ανατροπή ο ΠΑΟΚ με Ζίβκοβιτς

68′ ΓΚΟΛ: Ο Κωνσταντέλιας ισοφαρίζει με τακουνάκι για τον ΠΑΟΚ στην δεύτερη φάση του στο παιχνίδι

65′ Ο Παβλέκνα προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Ελ Καμπί

63′ ΓΚΟΛ: Ο Τεττέη σοκάρει την ΑΕΚ 0-1! Δοκάρι ο Αντίνο και στην συνέχει ο Τεττέη πήρε το ριμπάουντ και βάζει «φωτιά» στο πρωτάθλημα

61′ ΓΚΟΛ: Ο Ροντινέι ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό!

57′ Ο Ζέσλον σημαδεύει άουτ από καλή θέση

50′ Τεράστια ευκαιρία ο Ελ Καμπί, κοντράρει η μπάλα και καταλήγει κόρνερ

Σέντρα στο β’ ημίχρονο

Ημίχρονο και στη Νέα Φιλαδέλφεια 0-0

45+2′ Ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ για οφσάιντ

Ημίχρονο 0-0 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

45′ Γκολ ο Βάργκα με κεφαλιά, αλλά έχει σηκώσει σημαία ο επόπτης και η φάση ελέγχεται

39′ Σουτ του Κοντούρη δύσκολα ο Στρακόσια σε κόρνερ

30′ Μαρίν και Γιόβιτς δεν μπορούν να κάνουν σουτ σε ευκαιρία για γκολ

28′ Φάση ο Κεν για τον ΠΑΟΚ σουτάρει άστοχα

28′ Πινέδα το σουτ, αποκρούει ο Λαφόν

26′ Kεφαλιά ο Γιόβιτς για την ΑΕΚ, πάνω από την εστία

24′ Απίστευτη διπλή ευκαιρία ο Ολυμπιακός ένα λεπτό μετά με Ποντένσε και Τσικίνιο, διπλή απόκρουση ο Παβλένκα!

23′ Ο Ελ Καμπί τετ α τερ, ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε πολύ δύσκολα

7′ O Kοϊτά με ατομική ενέργεια έκανε συρτό σουτ, δύσκολα ο Λαφόν σταματά την επίθεση της ΑΕΚ, σε κόρνερ

7′ Φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά το σουτ του Τεττέη δεν ήταν δυνατό και πήγε στα χέρια του Στρακόσια

6′ Ο Ολυμπιακός χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο

Ξεκίνησαν οι δύο αναμετρήσεις

Διαβάστε επίσης:

Χάος στην Πράγα: Οπαδοί εισέβαλαν στον αγώνα Σλάβια-Σπάρτα και επιτέθηκαν στους αντιπάλους με φωτοβολίδες (Video)

Super League: Αυξάνεται η ένταση στην κορυφη – Πρόωρη στέψη ή παράταση αγωνίας;

«Αυτοκτόνησε» η ΑΕΚ στον τελικό του BCL – «Χάρισε» το τρόπαιο στη Ρίτας Βίλνιους



