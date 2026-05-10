ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 21:06
Λέσβος: Τρίτη επίθεση σε βάρος πολίτη που είχε καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων – Έκαψαν το αυτοκίνητό του

Στόχος αγνώστων έγινε για ακόμη μία φορά ο Ηλίας Ψυρούκης στη Λέσβο, κάτοικος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης ζώων στο νησί. Αυτή τη φορά, οι δράστες έκαψαν το αυτοκίνητό του, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Αγιάσου.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο εν λόγω κάτοικος βρίσκεται στο στόχαστρο.

Προ μερικών εβδομάδων, και συγκεκριμένα στις 26 Απριλίου, είχε καταγραφεί ακόμη μία επίθεση σε βάρος του, με αγνώστους να προκαλούν σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του σπάζοντας τότε το παρμπρίζ.

Μάλιστα, εκείνο το συμβάν είχε εκληφθεί ως προσπάθεια εκφοβισμού απέναντι σε έναν ενεργό πολίτη που έχει αναδείξει επανειλημμένα υποθέσεις κακοποίησης ζώων στη Λέσβο. Ήταν η δεύτερη φορά που υπέστη φθορές το όχημά του, ενώ είχε προηγηθεί ακόμη ένα αντίστοιχο περιστατικό λίγους μήνες νωρίτερα.

«Είστε εγκληματίες…»

Ο ίδιος ο Ηλίας Ψυρούκης ξέσπασε δημόσια μέσα από ανάρτησή του, γράφοντας: «Είστε Εγκληματίες. Γιατί εγώ είμαι υπερβολικός. Γιατί εγώ σας στιγματίζω. Γιατί το γάλα είναι μαύρο. Αυτή είναι η κοινωνία σας».

Η υπόθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται να εξεταστεί άμεσα από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες θα διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς, τυχόν ευθύνες, αλλά και πιθανή σύνδεση με τις προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του ίδιου ανθρώπου.

