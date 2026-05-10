Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για επαγγελματική επιστροφή στην Ελλάδα καταγράφηκε στη νέα εκδήλωση του «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού και δεκάδων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Η δράση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που διοργανώθηκε για τρίτη φορά στη βρετανική πρωτεύουσα, συγκέντρωσε συμμετοχή-ρεκόρ, καθώς περισσότεροι από 3.100 ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους 35 κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να παρουσιάσει στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό τη νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας και τις επαγγελματικές δυνατότητες που, σύμφωνα με το υπουργείο, έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες επαφές και συνεντεύξεις εργασίας, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν τόσο για τις προοπτικές καριέρας στην Ελλάδα όσο και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που προσφέρει η πολιτεία.

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε τη φετινή διοργάνωση στο Λονδίνο ως τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του «Rebrain Greece», σημειώνοντας ότι η αυξημένη προσέλευση αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον πολλών Ελλήνων του εξωτερικού να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής.

Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και σε Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκτός χώρας. Παράλληλα παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, από τους περίπου 730.000 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα τα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, ήδη 473.000 έχουν επιστρέψει, γεγονός που – όπως ανέφερε – αντανακλά σημαντική αναστροφή του brain drain.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ακόμη ότι οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν κυρίως στις συνθήκες εργασίας, στις αμοιβές και στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η χώρα «έχει αλλάξει σημαντικά», αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις.

«Η πατρίδα μας εξελίσσεται σε έναν ελκυστικό επαγγελματικό προορισμό και συνεχίζουμε την προσπάθεια να φέρουμε πίσω όσο περισσότερους Έλληνες μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεσμός το «Rebrain Greece»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης δήλωσε ότι το «Rebrain Greece» εξελίσσεται πλέον σε θεσμό, αποκαλύπτοντας ότι στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν σταλεί περίπου 11.500 βιογραφικά προς αξιολόγηση.

Ο γενικός γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης σημείωσε ότι η πρωτοβουλία ξεπερνά πλέον τα όρια μιας πιλοτικής δράσης και αποκτά σταθερό ρόλο στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας τόσο στη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας διεθνώς.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρηματικοί όμιλοι από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, όπως η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορική, η έρευνα και ανάπτυξη, οι κατασκευές, η ενέργεια, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες, ο τραπεζικός τομέας, η φαρμακοβιομηχανία, ο τουρισμός, τα media και ο υγειονομικός κλάδος.

Το «Rebrain Greece» φαίνεται πλέον να αποκτά σταθερή δυναμική ως εργαλείο επανασύνδεσης της χώρας με το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε στα χρόνια της κρίσης, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί το πολυσυζητημένο brain drain σε οργανωμένο brain gain.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιωάννης Τσαούσης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

