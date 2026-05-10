Καστοριά: Αυτοκίνητο «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού

Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/05) στο χωριό Ιεροπηγή της Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου, κινούμενος εντός του οικισμού, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τον δρόμο και να καταλήξει στην αυλή παρακείμενης κατοικίας.

Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε ούτε ο οδηγός του Ι.Χ. αλλά ούτε και κάποιος περαστικός, που θα μπορούσε να βρισκόταν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον οδηγό στην απώλεια ελέγχου ερευνώνται από την Τροχαία.

