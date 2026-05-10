Ένα βάρβαρο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη, μετά τα όσα φέρεται να εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του, μητέρα τεσσάρων παιδιών, παρασύροντάς την με το αυτοκίνητο. Μάλιστα, μέσα στο όχημα φέρεται να βρίσκονταν και τρία από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Η γυναίκα εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η 28χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αρχικά, ο 30χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του άνοιξε μόνη της την πόρτα του αυτοκινήτου ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει και έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ωστόσο, όσο προχωρούσε η προανάκριση, οι αρχές φαίνεται πως κατέληξαν σε διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό, με αποτέλεσμα ο άνδρας να θεωρηθεί ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 30χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

