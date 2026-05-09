«Αυτοκτόνησε» η ΑΕΚ στον τελικό του BCL – «Χάρισε» το τρόπαιο στη Ρίτας Βίλνιους

Ένα δικό της… τρόπαιο για 30 λεπτά… χάρισε στην «πρωτάρα» σε φάιναλ φορ Basketball Champions League, Ρίτας Βίλνιους, η ΑΕΚ, στον τελικό του φάιναλ φορ της Μπανταλόνα.

Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα προηγήθηκαν με 40-25 στο ημίχρονο, με +20 55-35 στα μέσα της 3ης περιόδου και με 63-45 στο τέλος αυτής. Και στο 4ο δεκάλεπτο η ομάδα της Λιθουανίας πέτυχε 35 πόντους έναντι 17 της Ένωσης, με επτά εύστοχα τρίποντα εκ των οποίων τα πέντε σημείωσε ο Σιμόνας Λουκόσιους, για το 80-80, στο τέλος της κανονικής περιόδου. Πλέον, τα χέρια των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα… έτρεμαν και η Ρίτας Βίλνιους κατέκτησε το πρώτο τρόπαιό της στο BCL, με 92-86 στην παράταση.

Η ΑΕΚ που απέκλεισε την Μπανταλόνα στα προημιτελικά και την κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων (2024 και 2025) Μάλαγα στον ημιτελικό, απώλεσε μία τεράστια ευκαιρία να χαρίσει ένα 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στους φιλάθλους της, δεύτερο στο BCL μετά από αυτό του 2018, στο δεύτερο διαδοχικό φάιναλ φορ και στον τρίτο τελικό που συμμετείχε (2018, 2020 και 2026) στη διοργάνωση.

Αυτή ήταν μόλις η 3η ήττα των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα στο Basketball Champions League αυτή τη σεζόν.

Η κάτοχος των δύο τελευταίων τίτλων (2024 και 2025) Μάλαγα συμβιβάστηκε με την 3η θέση, μετά τη νίκη της με 85-80 επί της Τενερίφης στον «μικρό» τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 40-25, 63-45, 80-80 κ.α., 86-92 παρ.

