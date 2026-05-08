Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

Πληροφορίες ότι παραιτήθηκαν όλα τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ βορείου τομέα κυκλοφόρησαν αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πηγές, οι παραιτήσεις αυτές σχετίζονται ή έχουν αφορμή την επικείμενη πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Στην οργάνωση της εκδήλωσης αυτής πρωτοστατούν κεντρικά και γνωστά πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Θέμης Μουμουλίδης, στη συγκεκριμένη περιοχή.

