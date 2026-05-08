ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:55
Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Ρέστα έδωσε σε συνέντευξή του στη Βεργίνα Κύπρου ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, καθώς πιάστηκε ελαφρώς… αδιάβαστος σε βασικά ζητήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της κυπριακής πολιτικής.

Από τις γκάφες του δεν ξέφυγε ούτε το Κυπριακό: «Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Θέλουμε λύση, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε με διαβούλευση με τον κόσμο».

Στα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι  δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος ψηφιζόταν εκείνες τις ημέρες, ενώ δεν ήξερε σχεδόν… τίποτα για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.

Πάντως, το απολαυστικότερο όλων είναι η δικαιολογία που επικαλέστηκε όταν τον ρώτησαν για το ρεσιτάλ γκάφας στη viral συνέντευξη: «Την άλλη μέρα παντρευόμουν».

Σχολιάστε κατά βούλησιν…

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

