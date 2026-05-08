Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Ρέστα έδωσε σε συνέντευξή του στη Βεργίνα Κύπρου ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, καθώς πιάστηκε ελαφρώς… αδιάβαστος σε βασικά ζητήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της κυπριακής πολιτικής.

Από τις γκάφες του δεν ξέφυγε ούτε το Κυπριακό: «Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Θέλουμε λύση, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε με διαβούλευση με τον κόσμο».

Στα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος ψηφιζόταν εκείνες τις ημέρες, ενώ δεν ήξερε σχεδόν… τίποτα για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.

Πάντως, το απολαυστικότερο όλων είναι η δικαιολογία που επικαλέστηκε όταν τον ρώτησαν για το ρεσιτάλ γκάφας στη viral συνέντευξη: «Την άλλη μέρα παντρευόμουν».

