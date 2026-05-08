08.05.2026 11:02

Μαρινάκης για κόντρα Γεωργιάδη – Δένδια: «Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει»

Τον ρόλο του… ισορροπιστή κλήθηκε να παίξει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τους μύδρους που εκτόξευσε σε βάρος του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια (χωρίς πάντως να τον κατονομάσει…) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χθες και σήμερα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Παύλος Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών. Η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή είναι λάθος να εστιάζεται σε έναν υπουργό ή ένα πρόσωπο».

«Δεν θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας, αλλά επειδή επικοινωνώ μαζί του, νομίζω ότι η κουβέντα έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει εμμονή Γεωργιάδη με Δένδια: «Όταν ξεφεύγουμε από τη συζήτηση, που ενδιαφέρει τον κόσμο, που μας ακούει, τότε μόνο κακό κάνει. Πρωτοφανής γεωπολιτική συγκυρία, ανησυχία για το πως θα επηρεαστεί η καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει πολλά. Τεράστιες επιτυχίες και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Στόχος να μένουμε σε αυτό. Όλες οι άλλες συζητήσεις δεν αφορούν», είπε.

Πάντως, εμείς θα πούμε ότι… κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια και θα το αφήσουμε εδώ.

